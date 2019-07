Škotski režiser Baird začne film z izrednim uvodom, šestminutno kader-sekvenco, ki sledi Laurelu in Hardyju na vrhuncu slave leta 1937, ko se skozi vrvež različnih scenskih prizorišč v Hollywoodu prebijata na prizorišče svoje najnovejše komedije. Od tam pa se zgodba spusti po vijugi njune slave navzdol, vse do konca kariere.

Celovečerec o legendarnem paru je tako postavljen v čas, ko je hollywoodska slava že davno za njima, in se Stan in Oliver z varietejsko predstavo odpravita na turnejo v Veliko Britanijo, da bi onkraj Oceana obudila pretekli sloves.

Sprva ameriški par naleti na mlačen odziv gledalcev, sčasoma pa z očarljivimi nastopi znova najde pot do src publike in seveda lastne slave.

To je v resnici njuna poslednja turneja, ki ob melanholičnem pridihu, a tudi smehu in solzah, spregovori o življenjskih vezeh, odnosih in prijateljstvu.

Glavna junaka sta v osrednjih vlogah prepričljiva. Protagonista John C. Reilly in Steve Coogan sta poskrbela za izjemno transformacijo, ki niti za trenutek ne dovoli gledalcu, da bi se spomnil, da se na platnu vrti film o že zgodovinskih junakih; da to v resnici nista Stan in Ollie, da gre le za njuno upodobitev.

Celovečerec Stanlio e Ollio je od jutri in do nedelje ponovno na ogled v sklopu poletnega sporeda tržaške kinodvorane Ariston. Na platno ju je ponovno postavil režiser Jon Baird, ki je želel oživeti legendarni komični par in obenem spregovoriti o obdobju, ko sta Stan Laurel in Oliver Hardy zašla v krizo.

Stan & Ollie (Stanlio e Ollio)

Velika Britanija, Kanada, ZDA 2018

Režija: Jon S. Baird

Igrajo: John C. Reilly, Steve Coogan in Shirley Henderson

Ocena: ★★★★