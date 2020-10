Štiri predstave za najmlajše in družine

Gledališki abonmaji, v sklopu katerih je Slovensko stalno gledališče doslej ponujalo dramske uprizoritve otrokom in najstnikom od vrtcev do višjih šol, so v koronačasu postavljeni na stranski tir. Letošnja gledališka sezona zahteva namreč varnostne omejitve, ki mladim in zlasti najmlajšim ne dopuščajo skupinskega obiskovanja gledališča. SSG pa kljub temu s prilagojeno ponudbo odpira vrata mladim in najmlajšim obiskovalcem. Višješolce in univerzitetne študente vabi k vpisu rednega abonmaja po ugodni ceni (za večerni oziroma popoldanski ogled sedmih predstav morajo odšteti 50 € – lanski abonenti imajo pri tem pravico, da koristijo vavčer v višini 10 evrov). Mlajšim obiskovalcem pa SSG namenja novost, in sicer Družinski abonma, ki vključuje štiri predstave, katerih se bodo otroci udeležili ob spremstvu odraslih. Predstave bodo na sporedu od oktobra do marca, ob sobotah ob 17. uri v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma.

Vse predstave Družinskega abonmaja so uprizoritve SSG, med njimi je tudi nov otroški muzikal Gregor in Silvija, ki bo na sporedu januarja. Izbrane gledališke in glasbeno-gledališke pravljice pripovedujejo o prijateljstvu, spoštovanju do ljudi in živali ter potrebi po temeljnih vrednotah v svetu, ki vse bolj poudarja zunanjo podobo (zlasti na socialnih omrežjih).

Prvi gledališki popoldan bo na sporedu 24. oktobra z znanim otroškim junakom Pedenjpedom. Radovedni in družabni pobalin iz pesniške zbirke Nika Grafenauerja je v priredbi in izvedbi igralca ter režiserja Primoža Forteja zabaven in poreden malček, v katerem se bodo vsi otroci prepoznali.

12. decembra bo sledilo drugo literarno delo, ki je postalo snov za odrske deske, in sicer Medved z miško na rami tržaškega pesnika in pisatelja Miroslava Košute. Režiser Tadej Pišek je iz njegovih verzov spletel poetično zgodbo o pomenu prijateljstva, ki jo bogatijo songi Marjana Peternela.

23. januarja si bodo otroci ogledali novo otroško uprizoritev SSG Gregor in Silvija. Jasmin Kovic podpisuje režijo tega otroškega muzikala za dva igralca, prosto povzetega po besedilu Michaela Colemana in Tima Warnesa. Gre za romantično zgodbo neuslišane ljubezni med dvema gorilama, ki ne znata sprejeti lastnega telesa. Skozi privlačne in prepoznavne pop motive se besedilo na lahkoten način pošali iz aktualnih trendov, od influencerjev do nedosegljivih lepotnih modelov in lažnega idealiziranja minljivih mitov.

Družinski abonma se bo zaključil nekaj dni pred pomladjo in sicer 6. marca, ko bo zaživela ponovitev glasbene predstave Na dvorišču Ferija Lainščka in Lojzeta Krajnčana. Koprodukcija z društvom DreamArt je nastala s sodelovanjem Cankarjevega doma. Govori o sosedskih odnosih na kmetiji, kjer se Romana in Ferdo razlikujeta po odnosu do živali, a bosta zaradi nepričakovanega pripetljaja našla skupno govorico.

Polna cena Družinskega abonmaja znaša 16 evrov za prvega otroka in 12 za drugega, medtem ko si bo tretji (ali morebitni četrti itd.) otrok iste družine vse štiri predstave ogledal zastonj; njihovi spremljevalci bodo morali za abonma odšteti 8 evrov. Družinske abonmaje vpisujejo pri blagajni SSG, ki sprejema tudi telefonske rezervacije (od torka do petka med 10. in 14. uro).