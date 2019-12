Strašljivih in psihedeličnih petdeset minut

Skupina Stoned Jesus praznuje jubilejno deseto obletnico delovanja. Bend iz Kijeva je v teh letih prepotoval malodane vso Evropo, leta 2016 pa nastopil tudi v tržaškem klubu Tetris. »Po desetih letih smo se ustavili in odločili, da oboževalcem ponudimo najstarejše komade v novi, remasterizirani obliki,« je v nekem intervjuju dejal pevec, kitarist in ustanovitelj benda Igor Sidorenko. Tako je nastala plošča From The Outer Space, na kateri je pet komadov iz časov, ko se je glasbeni projekt šele rojeval.

Stoned Jesus so torej nastali leta 2009, ko je Sidorenko želel uglasbiti svojo ljubezen do Ozzyja Osbourna in Black Sabbathov ter kar sam spisal in posnel svoje prve skladbe. Leto zatem je zagledala luč prva kratka plošča First Communion; sestavljali so jo le štirje komadi, trajal je štirideset minut, poleg Black Sabbathov pa je bil očiten tudi vpliv kalifornijskih doom legend Sleep. Leta 2012 je izšel drugi album Seven Thunders Roar, ki je presenetil marsikaterega glasbenega kritika. Z vnetim koncertiranjem po Evropi se je bend predstavil na stoner rok glasbeni sceni in si kmalu priboril vidno vlogo. Na ploščku so bili tako trši doom komadi, kot tudi daljše stoner in desert rok uspešnice, kot je uvodna Bright Like The Morning, predvsem pa šestnajstminutna I’m The Mountain, ena izmed boljših stoner rok balad zadnjih let.

Danes sestavljajo zasedbo ob Sidorenku še basist Sergij Sljussar in bobnar Dmitro Zinčenko. »Omamljeni Jezusi« so lani izdali nov plošček Pilgrims, danes pa nam ponujajo veliko trše in hrapave komade iz »najstniških« let. Pet pesmi za skoraj petdeset minut glasbe! The Sweet Whore Of Babylon je najstarejša pesem, šestminutni ponavljajoči kitarski rif, naslednja – Insatiable King – pa je s kričečim Sidorenkovim vokalom skorajda strašljiva. Glasbeni potencial in talent teh fantov pride na dan v skladbi Eastern Magic, s katero spoznamo, da so sposobni »žaganja«, a tudi izrednih psihedeličnih melodij, ki poslušalca popeljejo v pravo nirvano. Zadnja, Black Woods, pa je izrazito doom pesem, ki jo še izvajajo v živo in je danes med njihovimi najbolj priljubljenimi uspešnicami.

From The Outer Space

Stoned Jesus

Doom rok, stoner

Napalm Records, 2019