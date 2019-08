Šulićev Nessun dorma v tržaškem gledališču Verdi (video)

Slovenski violončelist Luka Šulić, ki se je mednarodno uveljavil z duom 2Cellos, je danes objavil na spletnem portalu Youtube prvi videoposnetek, odkar je začel solistično pot. Novi projekt je sicer krstil 5. junija na odrskih deskah tržaškega gledališča Verdi, v katerem je tudi potekalo snemanje videoposnetka arije Nessun dorma iz opere Giacoma Puccinija Turandot, ki jo je Šulić izvajal v spremljavi orkestra gledališča Verdi. Video ima po nekaj urah od objave že več kot 4000 ogledov.

31-letni slovenski violončelist se je rodil v Mariboru, šolal pa se je na glasbeni akademiji v Zagrebu in na Kraljevi glasbeni akademiji v Londonu. Mednarodna zvezda je postal s prijateljem in kolegom Stjepanom Hauserjem. Skupaj sta kot 2Cellos popolnoma sprevrgla tradicionalne meje med klasično in rock glasbo. Svojo pot solističnega projekta je krstil v Trstu, ko je občinstvu predstavil edinstveno različico Vivaldijevih Štirih letnih časov za violončelo in godalni orkester. Po tržaški svetovni premieri bo Šulić še enkrat nastopil v Italiji, in sicer 19. novembra v gledališču Dal Verme v Milanu.