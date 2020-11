Susanna Huckstep o Newtonu: »Bil je genij, številka ena«

Eden največjih modnih fotografov, Helmut Newton, ni imel rad nasmejanih obrazov. Protagonistke njegovih, pretežno črno-belih, fotografij so najpogosteje odločne, stroge ženske. V Berlinu rojeni fotograf, ki bi včeraj dopolnil sto let, je v svoj objektiv ujel vse velike manekenke in fotomodele – med njimi je bila na začetku 90. let tudi Tržačanka Susanna Huckstep

Susanna Huckstep je zbrala v svojem življenju kar nekaj primatov. Bila je (in ostaja) najmlajša mis Italije. Ko so jo okronali leta 1984, jih je imela šele petnajst. Bila pa je tudi prvi italijanski fotomodel, ki jo je sloviti fotograf Helmut Newton izbral za svoj prvi koledar. Objavljen je bil kot priloga revije Max leta 1990. Kot je zaupala v daljšem pogovoru za Primorski dnevnik, pa je tudi ena redkih, ki jo je Newton upodobil z nasmeškom na ustih. Iz njenih besed je mogoče razumeti, da je velikega fotografa ohranila v lepem spominu.

Kako ste prišli v stik s Helmutom Newtonom?

Po izvolitvi za mis Italije sem se zaposlila pri veliki mednarodni modni agenciji Fashion Model. Bilo je leta 1985, delala sem kot manekenka, fotografirali so me številni znani fotografi. Nekega dne so mi pri agenciji sporočili, da me je Helmut Newton izbral, hotel je, da bi z njim sodelovala.

Ste vedeli, kdo sploh je?

Ne povsem. Newton? Pri agenciji so mi povedali, da je največji svetovni fotograf. Priporočili so mi, naj ustrežem vsemu, kar zahteva. Ne skrbi, kaj se bo zgodilo, po sodelovanju z njim se ti bodo odprla številna vrata, so mi svetovali. A niso mi povedali, da bom morala pozirati gola. Verjetno zato, da me ne bi prestrašili.

Kje ste posneli fotografije?

V neki kliniki za starejše osebe v Comu, v zelo lepi razkošni vili s pogledom na tamkajšnje jezero.

Prišli ste torej v to kliniko in ...?

Pospremili so me v sobo, polno oblek najbolj znanih modnih kreatorjev, Valentina, Versaceja, Armanija. Bile so res lepe, razkošne obleke. Tam so mi povedali, da me hoče gospod Newton videti golo. Kajti on je vajen videti svoje modele gole, da bi dojel, katere obleke naj bi jim najbolj pristajale, so mi rekli.

In vi?

Ker so mi pri agenciji svetovali, naj ne skrbim in postorim vse, kar fotograf zahteva, sem se slekla. Gospod Newton je prišel, me pogledal in me vljudno zaprosil, naj se obrnem. Bil je oddaljen, deloval je zelo elegantno, njegova žena je bila zraven. Po nekaj trenutkih je sodelavcu velel: »Oblecite jo!« Mislila sem, da mi bodo prinesli katero od tistih lepih oblek, ki so visele na obešalnikih, pa so mi dali salonarje z 12-centimetrsko peto. Obula sem jih in slišala sem: »Sedaj si oblečena.«

Oblečena?

Da, oblečena v salonarje z visoko peto! (smeh ...) Bila sem presenečena, zmedena, šokirana. Pred začetkom fotografske seanse sem telefonirala agenciji. »Skuša me fotografirati, oblečeno v same čevlje,« sem jim povedala vsa razburjena. A pri agenciji so me pomirili. Ne skrbi, umiri se in delaj dobro. Videla boš, da boš imela potem celo vrsto ponudb in velikih priložnosti, so me skušali skoraj tolažeče prepričati.

Je bil pomirjevalni poseg agencije uspešen?

Bil. Pozirala sem in ena tistih fotografij je romala na platnico koledarja revije Max, druge so bile objavljene v notranjosti, potem pa so jih objavili tudi drugi časopisi in revije. Tisto srečanje s Helmutom Newtonom je bilo zame res pomembno. Po njem sem začela sodelovati s številnimi drugimi velikimi fotografi, z Olivierom Toscanijem, Fabriziem Ferrijem, Ferdinandom Scianno, Richardom Avedonom. Z vsemi največjimi fotografi na svetu pač ...

Kakšen je bil Helmut Newton med delom?

Zelo, zelo profesionalen. In zelo zahteven. Manekenke smo bile prestrašene, saj smo imele pred sabo enega od velikanov svetovne fotografije. Bil je genij, številka ena. Med delom pa je bil zelo resen.

Ste bili s fotografijami zadovoljni?

Uh, seveda. Še posebej ...

Kaj pa?

Newton je bil znan po tem, da ni rad fotografiral žensk z nasmehom. Na domala vseh njegovih fotografijah so obrazi žensk zelo trdi, hladni. Meni pa je naročil, naj se nasmehnem.

Kako to?

Imela sem luknjico med sprednjimi zobmi, kar mu je bilo verjetno všeč. Dejal mi je, naj se nasmehnem, in tako sem postala ena redkih žensk, ki jih je Helmut Newton fotografiral z nasmehom.

Kakšna čast!

A ni bila edina. Sem tudi ena redkih manekenk, ki jim je Newton poklonil negativ. Dala sem ga razviti in fotografijo razobesila na domu. Negativ pa hranim v sefu.

