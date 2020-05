Švedski poklon glasbi bivše Jugoslavije

Danes se z »neodpustljivo« zamudo posvečamo plošči, ki je sicer izšla pred enim letom. Nov album Zenith je namreč švedska heavy metal skupina Enforcer izdala aprila lani.

Glasba zasedbe Enforcer se zgleduje po heavy metal ritmih iz osemdesetih let. Člani švedskega benda so pevec in kitarist Olof Wikstrand, basist Tobias Lindqvist, kitarist Jonathan Nordwall ter bobnar in pianist Jonas Wikstrand. Njihov sound je mešanica speed metala in tako imenovane zvrsti New Wave of British Heavy Metal. Enforcer so danes špica novega vala tradicionalnega heavy metala, ki se je prvič pojavil pred malo več kot desetimi leti. Skupina je nastala leta 2004 v manjšem švedskem mestu Arvika, štiri leta kasneje pa izdala prvenec Into The Night. Sledili sta še plošči Diamonds in Death By Fire. Leta 2015 je bend podpisal pogodbo z nemško metal založbo Nuclear Blast in z naslednjim ploščkom From Beyond zaslovel na svetovni ravni. Postava se je nato nekoliko spremenila, lani pa so se Wikstrand in ostali spet sestali v glasbenem studiu. »Med snemanjem smo večkrat diskutirali, vsi štirje pa smo si želeli ustvariti najboljši heavy metal album vseh časov,« je izjavil lider benda. »Skromnost« očitno ne sodi v njegove značajske lastnosti, moram pa priznati, da je album Zenith, ki ga je bend posnel tudi v španski različici, na nivoju prejšnjih.

Fantje obožujejo »temo« in vse, kar je z njo povezano – Forever We Worship The Dark je na primer prava heavy metal koračnica. Tudi začetna Die For The Devil je tradicionalna metal skladba, s komadom Searching For You preidejo na hiter speed metal, ravno tako pa tudi v pesmi Thunder And Hell. V vseh komadih igrata glavno vlogo kitari, ki nenehno prepletata svoje akorde. The End Of A Universe nas slovesno popelje do konca vesolja, One Thousand Years of Darknes pa v prva osemdeseta leta in glam – hair metal dobo. Poglavje zase je komad Regrets: klavirski uvod pritegne mojo pozornost, nato pa se razvije sijajna metal balada. Predstavljajte si množico, ki z dvignjenimi rokami prepeva »Oh-oh-oh, never let me gooo ...« Kurja koža je skoraj neizogibna reakcija, pesem pa lahko potencialno postane ena izmed boljših metal balad novega tisočletja.

Za posladek je na koncu še »bonus track« To Another World, to je priredba komada Divjih jagod (!) Let na drugi svijet. Pravi poklon heavy metal sceni bivše Jugoslavije. Še pomnite?

Zenith

Enforcer

New Wave Of Traditional Heavy Metal

Nuclear Blast, 2019