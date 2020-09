Svež album mračnega Mansona

»Bolni smo, zajebani in komplicirani – mi smo kaos, ne morejo nas ozdraviti«. Tako poje Marilyn Manson v prvem singlu novega albuma We Are Chaos. Ameriški »duhovnik« ne gleda ravno optimistično na aktualni, globalni družbeni položaj. Kaos, o katerem poje, je do neke mere očiten tudi na novem ploščku, a ima pozitiven predznak. Na njem je namreč deset komadov, ki pa ne sledijo istemu glasbenemu kalupu – We Are Chaos je gotovo primerna za širši krog ljudi, saj ponuja tako trše komade kot akustične balade.

We Are Chaos je povsem novo poglavje v Mansonovi glasbeni karieri. Plošča je sad sodelovanja z ameriškim country glasbenikom in producentom Shooterjem Jenningsom, ki se je sicer začelo že leta 2013. Takrat sta bila oba soudeležena pri pisanju glasbene kulise znamenite TV serije Sons Of Anarchy. Na koncu ni iz tega bilo nič, Manson pa je z drugim producentom, Tylerjem Batesom, leta 2015 izdal album The Pale Emperor, dve leti kasneje pa plošček Heaven Upside Down. Z Jenningsom je vseeno ostal v stiku in mu na primer pomagal pri priredbi pesmi Davida Bowieja Cat People (Putting Out Fire), ki je izšla na Jenningsovi plošči Countach (For Giorgio).

Ko se je sodelovanje z Batesom zaključilo, je napočil čas za novo avanturo. Jennings in Manson sta med posameznimi turnejami začela s snemanjem novih komadov že junija 2018, v poldrugem letu pa je bilo glasbenega materiala dovolj. Oktobra leta 2019 je Manson izdal single God’s Gonna Take You Down – priredbo ameriške tradicionalne folk pesmi. Komada pa ni na novem albumu We Are Chaos, ki je zaradi pandemije izšel z zamudo, in sicer 11. septembra letos. Sodelovanje z Jenningsom je očitno bilo produktivno, deset dobrih komadov za malo več kot štirideset minut. Začetek je agresiven, skladba Red, Black And Blue je v pravem Mansonovem »industrial« stilu, naslednja We Are Chaos pa je veliko bolj preprosta – čista radijska uspešnica. Don’t Chase The Dead sega v 80. leta, Paint You With My Love je »z medom namazan« komad, Infinite Darkness pa spet bolj temačna, industrial pesem. Keep My Head Together in Perfume sta edini slabši skladbi albuma, zaključek ploščka pa je bolj umirjen z baladama Solve Coagula in predvsem Broken Needle.

Manson je tokrat poskrbel tudi za platnico, na katero je z akvareli naslikal samega sebe. Slika je mračna, skoraj zlobna, v odprtem nasprotju s svežo glasbo novega albuma. Amen.

We Are Chaos

Marilyn Manson

Industrial in melodični metal, rok

Loma Vista Recordings / Concord Music, 2020