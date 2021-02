System Of A Down, armenska skupina v ZDA

Ob vstopu v tretje tisočletje se je na svetovni glasbeni sceni pojavila nova skupina z imenom System Of A Down. Bend je sicer nastal že v 90. letih, svoj prvenec izdal leta 1998, zaslovel pa je leta 2001 s svojim drugim albumom Toxicity, ki letos praznuje okroglih 20 let.

System Of A Down je zasedba, ki mojstrsko spaja progresivni rok, izredno hitre metalske in hardkor ritme z nežnimi melodijami in enkratnim, značilnim vokalom. Skupina spada med tiste redke bende, ki jih prepoznaš že po prvih taktih.

System Of A Down je leta 1994 ustanovil pevec Serj Tankian. Tankianova starša sta bila Armenca, rodil se je v Bejrutu, kmalu pa se je z družino preselil v Kalifornijo, kjer je obiskoval armensko-ameriško šolo. V šolskih klopeh je spoznal fante, s katerimi je ustanovil bend Soil, kmalu nato pa so ga preimenovali v System Of A Down. Skupina je bila že od vsega začetka politično zelo angažirana. S svojo glasbo je širšo javnost ozaveščala o krivicah, ki jih je armenski narod doživljal že vrsto let, to pa počenja še danes. Konec lanskega leta je na primer bend (po dolgih 15 letih) izdal dve novi skladbi – Protect The Land in Genocidal Humanoidz –, s katerima je želel postaviti pod reflektorje armenski boj v Arcahu oziroma Gorskem Karabahu, to je republiki na južnem Kavkazu, ki se je odcepila in bila v središču krvavega spora med Armenijo in turškim delom Azerbajdžana. Pevec Serj Tankian je s tem v zvezi dejal: »Agresija in krivica, ki jo nad Armenci v Arcahu in Armeniji izvajata Azerbajdžan in Turčija, sta kršitev človekovih pravic in vojni zločin. Vsi v skupini se zavedamo, da je za naše ljudi to eksistencialna bitka, zato je za nas zelo pomembna.« Dober del izkupička je bend daroval ameriški dobrodelni organizaciji Armenia Fund.

Armenske korenine so očitne tudi v sami glasbi zasedbe, prvič pa so prišle do izraza že v ploščku Toxicity iz leta 2001. Izredno uspešna plošča, ki je do danes prodala okrog 15 milijonov izvodov, traja 45 minut. Na njej je petnajst pesmi, nekatere pa so dejansko »ponarodele« med ljubitelji železnih ritmov, a ne samo med njimi. Prvi single Chop Suey! – pravi izbruh glasbene agresivnosti, pomešane z milimi melodijami – je senzacionalna pesem! Aerials je krasna dvoglasna skladba, v kateri poleg Tankiana poje tudi kitarist Daron Malakian. Vokalni dueti so drugače prava stalnica v komadih skupine System. Najboljša pesem albuma pa je po mojem mnenju Toxicity – izredni bobni, ravno tako kitarski rifi, Tankian pa skoraj neprekosljiv.

Toxicity

System Of A Down

Alternativni metal

American Recordings/Columbia Records, 2001

Ocena: ★★★★, 1/2