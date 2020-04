Ta konec tedna štiri predstave Sezone na kavču

Virtualni obisk Slovenskega stalnega gledališča in nekaterih drugih gledaliških hiš severnovzhodne Italije se nadaljuje ta konec tedna s štirimi uprizoritvami, ki bodo na ogled na Facebook straneh in Youtube kanalih omenjenih gledališč.

SSG bo tokrat predstavil iskrivo jidiš komedijo Goldbergove variacije Georgeja Taborija v režiji Roberta Waltla. V nedeljo ob 18. uri (in naslednjih 48 ur) si bo tako mogoče ogledati »gledališče Geneze, Pasijona in backstage komedije«. Taborijevo besedilo obravnava namreč skozi filter judovskega humorja zgodbe iz Stare in Nove zaveze: dogajanje je postavljeno v neko jeruzalemsko gledališče, kjer se Jay odloči postaviti na oder delo svojega življenja. Napake in spodrsljaji se pojavljajo skorajda ob vsakem koraku, odnos med gospodovalnim režiserjem (Vladimir Jurc) in izčrpanim asistentom (Tadej Pišek) pa jasno in humoristično namiguje na bivanjsko vprašanje odnosa med človekom in višjim »Režiserjem« življenja.

Stalno gledališče Furlanije - Julijske krajine pa bo prav tako v nedeljo (ob 20. uri) ponudilo v ogled domačo produkcijo Anomalije tržaškega pisatelja Maura Covacicha – razmišljanje na temo vojne nasploh in specifično vojne v nekdanji Jugoslaviji je režiral Igor Pison.

Gledališki vikend na kavču bo danes ob 20. uri uvedlo Stalno gledališče iz Bocna s sodobno priredbo Evripidove Medeje. Režija Marca Berardija je Medejo postavila med današnje migrante: protagonistka je priseljenka današnjega časa, Jazon pa poslovnež. V soboto ob 20. uri pa bo Stalno gledališče iz Veneta ponudilo v ogled avtorski projekt katalonske ekipe Agrupación Señor Serrano z naslovom Kingdom. Predstava je bila nagrajena s srebrnim levom na beneškem Bienalu in je inovativno, provokativno umetniško razmišljanje o sodobni kapitalistični družbi.