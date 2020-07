Talent + promocija = uspeh

Kaj je promocija? Kaj je delo managerja? Moramo svoje avtorsko delo zaščititi? Kako izbrati najustreznejše avtorsko delo za objavo na družbenih medijih? Kdaj je najbolje objavljati in zakaj sploh objavljati na njih? Pa tudi: kje poiskati ljudi, s katerimi bi gradili svojo kariero in jo pripeljali korak naprej?

Na ta in podobna vprašanja išče odgovore knjiga Osnove glasbenega posla in glasbena promocija, ki sta jo Klementina Milošič in Jernej Bervar izdala v elektronski obliki in samozaložbi. Avtorja, ki živita v ZDA, sta jo napisala iz ocene, da glasbenikom primanjkuje tovrstnega znanja. Da bi jim prihranila nekaj časa, sta na enem mestu zbrala najbolj zanimive ugotovitve s tega področja. Ocenjujeta namreč, se glasbena industrija vse bolj posveča promociji, saj sta splet in digitalizacija prinesla večjo konkurenčnost. Kot sta ugotovila, samo ustvarjanje danes ni več dovolj, promocija pa je »postala povsem enakovredna kreativnim procesom že samo s tem, ker preverjeno veča krog poslušalstva«.

Kot sta zapisala v predstavitvenem besedilu, sta svoj priročnik namenila tako začetnikom brez kariernih izkušenj kot prekaljenim glasbenikom, ki želijo poglobiti svoje znanje na različnih področjih glasbenega posla in promocije.