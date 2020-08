»Težko je sedeti, a prihodnjič bo bolje«

TRBIŽ – »Nihče ne ve, kaj bo jutri. Niti bog,« je v soboto dejal Manu Chao, glasbena ikona, ki je na planoto pod Montažem prišel na lastno željo, še pod vtisom lanskega nastopa presenečenja pod Kaninom. 25. festival No Borders, ki ga bo drevi na Trbižu sklenil Mario Venuti, se bo v dobi odpovedi dogodkov v spomin vtisnil tudi po zaupanju, ki vlada med častilci glasbe in narave.

Tokrat se je francoski glasbenik in aktivist španskih korenin na festival No Borders, ki v bližini tromeje povezuje in ruši mnoge meje, vrnil na lastno željo: očaral ga je Kanin, očaralo ga je okolje, očarali so ga ljudje in vzdušje. In prav gotovo je v višavah občutek svobode, o kateri tako rad pesni in prepeva, še svobodnejši. Ali pa iluziji tam še bolj verjameš. In po obdobju koncertnih mrkov, ki jih je zakrivil novi koronavirus, je zrak, ki ga je dihalo kakih 1000 obiskovalcev, najhitrejših pri nekajminutni spletnih tekmi za vstopnice (po simbolični ceni 5 evrov, +1,5 evra za predprodajo), še bolj dišal po njej. Težko je namreč ne govoriti o iluziji, kajti pred vhodom na prizorišče so obiskovalcem najprej izmerili temperaturo, pogumni prireditelji, zbrani v regionalno turistično promocijsko z(a)vezo, pa so obiskovalce prijazno prosili, naj se v travi posedejo z varnostnim razmakom, označenim z jubilejnimi festivalskimi zastavicami, ki so kasneje postale popoln spominek.

Tudi letos je Manu Chao nastopil v akustični različici, spremljal ga je le urugvajski tolkalec Mauro Mancebo. »Lani sem vam obljubil, da se letos vrnem s celotnim bendom. Žal jih nisem mogel pripeljati s sabo. A z njimi se vrnem prihodnje leto,« je obljubil med koncertom, ki ga je začel z novostmi. Občinstvu je namreč podaril nekaj pesmi, ki jih še ni uradno izdal, nastale pa so večinoma med karanteno. Charango, Ekivokada vida, Non solo en China hay futuro, Tantas Tierras ... Poslušalci so pritegnili uspešnicam La Vida Tombola, Politik Kills, Mi Vida in drugim, ki so jih vse bolj silile iz sedečega v plešoče poskakujoč modus. »To bo težko. Težko je sedeti. Žal mi je. A prihodnjič bo bolje,« je pozval tudi Manu Chao.

Maja Pertič Gombač / Primorske novice