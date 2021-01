The Boss z 20. studijskim albumom

Bruce Springsteen velja za enega izmed najboljših ameriških rokerjev vseh časov, njegova ustvarjalna žilica pa očitno še ni usahnila. Konec oktobra je namreč izdal svoj dvajseti studijski album z naslovom Letter To You.

Bruce Springsteen, splošno znan z vzdevkom The Boss, bo naslednje leto praznoval okroglih petdeset let nastopanja. V dolgi glasbeni karieri je izdal ogromno plošč (kaže, da je prodal več kot sto milijonov izvodov), sodeloval pri številnih drugih glasbenih projektih, prejel veliko nagrad, ob tem pa zaslovel tudi po zaslugi svojih nastopov v živo, ki veljajo za prave rokerske maratone! Springsteen, ponosen Američan, je s svojimi besedili pogosto kritiziral ameriško socialno in zunanjo politiko. Večkrat je odprto nastopil proti bivšim predsednikom ZDA Reaganu in Bushu, leta 2008 pa podprl bodočega predsednika Baracka Obamo. Izredno popularna je njegova uspešnica iz leta 1984 Born in the USA, s katero je obsojal vojno v Vietnamu. Komad je dal naslov tudi plošči, na kateri sta bila še dva velika hita Glory Days in I’m on Fire.

Z vsemi albumi je Springsteen ostajal bolj ali manj zvest svojemu »yankee« glasbenemu stilu. The Boss igra prijeten, preprost in melodičen rok (komu ni všeč?), s svojimi besedili pa spremlja in opisuje ameriško zgodovino oziroma duh časa. V novem izdelku Letter To You lahko po desetih letih spet prisluhnemo tudi njegovemu bendu E Street Band, ki ga sestavljajo kitaristi Steven Van Zandt in Nils Lofgren, basist Garry Tallent, pianista Roy Bittan in Charles Giordano, bobnar Max Weinberg, saksofonist Jake Clemons ter pevka Patti Scialfa.

Na plošči je devet pesmi, ki jih je Springsteen spisal nedavno, in nove različice treh do danes neizdanih skladb iz 70. let: Janey Needs A Shooter, If I Was The Priest in Song For Orphans – to so tudi najdaljši komadi albuma.

Letter To You je dober »skupinski« album, pozna se, da so pri ustvarjanju sodelovali tudi preostali člani benda, dejstvo, da so plošček posneli v pičlih petih dneh in to v živo, brez dodatnih posnetkov, pa dokazuje, da je filing med Bossom in E Street bendom še vedno odličen. Mogoče pa bi Springsteen lahko več desetletno sodelovanje končno počastil s tem, da bi na naslovnico pripisal še ime E Street Band ...

Letter To You

Bruce Springsteen

Klasičen rok

Columbia, 2020