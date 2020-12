The Kills za skoraj vse okuse

Duo ni danes več nikakršna novost v svetu glasbe. Zgodovina roka nam je ponudila vrsto uspešnih dvojic, začenši z najbolj znano Simon and Garfunkel v 60. letih. Ravno tako uspešna sta bila Pet Shop Boys v 80., na pragu novega tisočletja pa The White Stripes. V zadnjih desetih letih sem pisal o dvojicah The Black Keys, Royal Blood, Tweak Bird in drugih, a med boljše gotovo spada glasbeni par The Kills. Ta nam danes ponuja izbor »stranskih«, tako imenovanih b-verzij komadov z ironičnim naslovom Little Bastards.

Ameriška pevka Alison »VV« Mosshart in angleški glasbenik Jamie »Hotel« Hince se od zgoraj naštetih bendov prav gotovo razlikujeta, saj je njuna glasba posebna mešanica bluz rok in garage ritmov, z dobro mero distorzij kitar in posebnostjo – dvojnim vokalom.

Bonnie&Clyde bluza, kot jima pravijo, sta se spoznala pred približno dvajsetimi leti, ko je Mosshart še igrala z ameriškim pank bendom Discount. Na začetku ju je ločil ocean, kmalu nato pa se je Mosshart preselila v Anglijo in leta 2003 je zagledal luč prvenec Keep On Your Mean Side.

Glasbeni kritiki so ju najprej primerjali starejši glasbeni dvojici The White Stripes, Mosshart in Hince pa sta v naslednjih letih dokazala, da sta bend zase! Izdala sta še dve plošči, No Wow in Midnight Boom, leta 2011 pa zaslovela s ploščkom Blood Pressures. Mosshart je v istem obdobju postala članica ameriškega super-benda The Dead Weather, ki ga poleg nje sestavljajo še kitarist Dean Fertita (Queens Of The Stone Age), basist Jack Lawrence (The Raconteurs) in glasbena legenda Jack White (The White Stripes).

Zasedba The Kills je v zadnjih 10 letih, zaradi sodelovanj pri drugih glasbenih projektih, izdala le eno ploščo in sicer Ash & Ice (2016), danes pa nam ponuja nov izdelek Little Bastards: dvajset tako imenovanih b-verzij komadov, ki niso bili še dobili mesta v uradni diskografiji benda. Pesmi so zato zelo različne, skoraj v vsaki pa je prisotna drum machine, ki sta jo glasbenika ljubkovalno imenovala ravno Little Bastard. Nekatere skladbe so res dobre, verjetno bolj »surove« od prejšnjih, a vseeno vredne objave. Taka je na primer akustična Baby’s Eyes ali pa priredba starejše uspešnice I Put A Spell On You. Run Home Slow je odličen noise garage komad à la Velvet Underground, Sugar Baby ravno tako, Superpowerless in Passion Is Accurate pa sta bolj electro obarvani pesmi. Skratka plošča za (skoraj) vse okuse.

Little Bastards

The Kills

Garažni bluz rok, electro rok

Domino Records, 2020