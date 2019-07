The Raconteurs po enajstih letih z novo ploščo

Ameriški vsestranski glasbenik in pevec Jack White nam po dolgih enajstih letih končno spet ponuja novo ploščo v sklopu projekta The Raconteurs. Help Us Stranger je izšla junija, seveda z Whiteovo glasbeno založbo Third Man Records. White, ki se je v tem obdobju posvetil samostojni karieri in drugim projektom (beri skupina The Dead Weather), se tako vrača z bendom The Raconteurs, ki ga je sicer ustanovil že leta 2005. John Anthony Gillis, bolje znan z imenom Jack White, je živa legenda ameriškega bluz roka. Štiriinštiridesetletni White je v svoji dvajsetletni glasbeni karieri dosegel skoraj vse, kar se je doseči dalo. Plošča Help Us Stranger je tretji album ameriškega benda The Raconteurs, ki je v zadnjih letih miroval; poleg Whita ga sestavljajo še pevec in kitarist Brendan Benson, basist Jack Lawrence ter bobnar Patrick Keeler. Plošček so fantje posneli v Whitovem glasbenem studiu v Nashvillu, sodeloval pa je tudi znani glasbenik Dean Fartita (član bendov Queens Of The Stone Age in The Dead Weather). Dvanajst pesmi za malo več kot štirideset minut pristnega rokenrola in bluz roka: to in še marsikaj je nov album Help Us Stranger. Bored And Razed je uvodna, energična pesem, s posrečenim kitarskim rifom. V drugi Help Me Stranger in naslednji Only Child se oglaša tudi akustična kitara, ob Whitu pa je za mikrofonom tudi Benson. Don’t Bother je krajša in hitrejša pesem, Somedays (I Don’t Feel Like Trying) pa prijetna, rokerska balada. Hey Gyp (Dig The Slowness) je glasbena priredba komada škotskega folk rokerja Donovana, za njo pa lahko prisluhnemo pesmi Sunday Driver, eni izmed boljših skladb plošče. V umirjeni Now That You’re Gone nam White dokaže, da je še vedno dober tekstopisec, medtem ko je komad Live A Lie v polnem Iggy Pop stilu. Thoughts And Prayers je najdaljša in zadnja pesem ploščka, v njej pa zadonijo tudi violine, mandolin in bendžo.

Help Us Stranger je res dober album in dokaz, da ni treba prepogosto snemati novih plošč ... Ko so tako poplačani, lahko oboževalci potrpijo tudi enajst let.

Help Us Stranger

The Raconteurs

Alternativni rok

Third Man Records, 2019

Ocena: ★★★★ 1/2