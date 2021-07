Tina in Frida na dveh milanskih razstavah

Če je naključje, morda zaradi pandemije, ki je sprevrgla vse načrte kulturnih dogodkov, tudi razstav, je vsekakor dobrodošlo. Dve razstavi ob istem času, dve umetnici, dve revolucionarki, obe v Mehiki, pa vendar tako različni. Fotografinja Tina Modotti z razstavo Ženske, Mehika in svoboda (Donne, Messico e libertà, MUDEC, odprta do 7. novembra) in slikarka Frida Kahlo z razstavo Frida Kahlo, notranja zmeda (Frida Kahlo, il caos dentro, La fabbrica del vapore, odprta do 25. julija). Prva je posvečena Tininim fotografijam, druga Fridinemu zasebnemu življenju.

Pa nista samo umetnost in revolucija edina povezava med Tino Modotti in Frido Kahlo; poznali sta se, bili sta prijateljici, čeprav je bila Frida Kahlo precej mlajša. Tina Modotti je bila doma iz Vidma, rojena leta 1896, v Ameriko se je preselila leta 1913, v Los Angelesu je spoznala fotografa Edwarda Westona, s katerim se je leta 1923 preselila v Mehiko. Frida Kahlo je bila hči mešanega zakona, oče je bil nemški priseljenec, mati Mehičanka, rodila se je v Mehiki leta 1907, čeprav v svojem življenjepisu navaja leto 1910. V tem letu je namreč izbruhnila mehiška revolucija in Frida se je ponašala s tem, da je hči revolucije. Nemško očetovstvo je zavračala, še zlasti potem ko so v Nemčiji prišli na oblast nacisti. Ime, ki ga ji je dal oče, Frieda, torej z nemško pisavo, je spremenila v Frida in s tem imenom jo ves svet pozna.

In povezava? Enostavno, Tina Modotti je na neki zabavi Frido, mlado slikarko, predstavila Diegu Riveri, v tistem času najbolj znanemu mehiškemu slikarju, ampak jo je tudi posvarila, češ, »prestar je zate«. Dejansko je bil Rivera 14 let starejši, ampak na tisti zabavi je vzniknila ljubezen, ki je trajala do konca Fridinega življenja. To prijateljstvo s Tino Modotti ni bilo naključno, ujeli sta se dejansko v vsem, kar potrjujejo vse Fridine biografije. Tina Modotti je med drugim avtorica fotografije s prvomajske proslave v mehiški prestolnici leta 1929, kjer sta v prvi vrsti velikan Diego Rivera in ob njem drobna Frida Kahlo, edina ženska med samimi moškimi.

