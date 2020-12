Tokrat fantastični Garrone

Garronejev film, ki je bil deležen res skromnega odobravanja, je te dni na sporedu na brezplačnem portalu RaiPlay. Celovečerec je skupek zgodb, ki jih je rimski avtor povzel po neapeljskem pisatelju Gianbattistu Basileju in njegovem Lo cunto de li cunti, kjer se moč ljudskih pripovedi na očarljiv način združuje z igrivostjo baročnega pisca, ki je tekste bogato okrasil in jih opremil z ironijo in humorjem.

Rezultat je zanimiv celovečerec in vizualno zelo privlačna zgodba, ki je skupno stala štirinajst milijonov in pol evrov, a kljub navidezno bajni vsoti, je naposled Garroneju zmanjkalo denarja, da bi v končni fazi uspel definirati vse do potankosti, kot bi želel.

Film zaobjema tako tri ločene pripovedi, ki so v resnici med sabo povezane in prepletene, tri pravljice, pa čeprav zelo baročne in groteskne: Matteo Garrone se je tokrat res posvetil novemu filmskemu žanru, fantasyju, a ga hkrati napolnil z vsebino in stilom, ki od nekdaj označujejo njegovo delo.

Kraljica Selvascure si tako želi otroka, da je za to pripravljena na vse. Celo pojesti srce morskega zmaja, pa čeprav jo bo to stalo življenje ljubljenega moža.

Kralj Altomonteja ima bolho. Živalico goji, da postane velika kot domača žival. Ko umre, si kralj izmisli, da bo njegova hčerka Viola lahko vzela za moža le tistega, ki bo razumel, da je koža, ki jo hrani doma, pripadala bolhi.

In še zadnja pravljica, tista o kralju Roccaforteja, ki se je zaljubil v ženski glas. Prepričan je, da gre za mlado in čudovito dekle, v resnici pa je Dora grda in stara, a s pomočjo sestre Imme naredi vse, da zapelje kraljevo srce.

Prvi film, ki ga je rimski avtor posnel v angleškem jeziku in z mednarodno filmsko zasedbo, je pravljična zgodba, v resnici fantastična pripoved, v treh poglavjih. Kljub toplini barv, baročnim elementom, tudi izredni glasbi Alexandra Desplata, pa deluje žal hladno na gledalca.

Il racconto dei racconti (Tale of tales)

Italija, Francija, Velika Britanija 2015

Režija: Matteo Garrone

Igrajo: Vincent Cassel, Salma Hayek, Toby Jones, Shirley Henderson in Alba Rohrwacher

Ocena: ★★★ 1/2