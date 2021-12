Toni Zanussi ali duša, zemlja, barva

Duša, zemlja, barva so vezne niti umetniškega ustvarjanja Tonija Zanussija in tako je tudi naslov razstavi, ki jo bodo jutri ob 11. uri odprli v Skladišču 26 v Starem pristanišču. Razstava bo brezplačno na ogled do 20. februarja 2022, nato se bo selila v Nemčijo, ima pa ob umetniškem tudi socialni pečat: pri njeni organizaciji namreč sodelujejo tudi posamezniki – mladoletni in odrasli –, ki so v preteklosti zagrešili kako kaznivo dejanje.

Toni Zanussi (1952) danes najraje ustvarja v gozdovih nad Čento. V razstavnih prostorih v Starem pristanišču bo na ogled okrog devetdeset njegovih del, ki jih je kuratorka Marianna Accerboni razdelila v pet sekcij in postavila v kronološko zaporedje. Dela so slavospev iskanju svetlobe in upanja: tudi ko Zanussi pripoveduje o vojni ali pandemiji covida-19 (poimenoval jo je nevidno bitje), nas s svojimi živahnimi barvami in sanjskimi ali pravljičnimi motivi popelje v drugo, človeku prijaznejšo dimenzijo.