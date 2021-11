Trdi in rokerski Motorheart

Težko koronsko obdobje je pač treba na kakšen način premostiti. Če ste glasbeniki ali pa imate radi glasbo, si lahko privoščite rokersko ironijo angleškega benda The Darkness, ki nam ponuja nov album z naslovom Motorheart. Fantje so pred malo manj kot dvajsetimi leti zasloveli s svojim značilnim glam rokom, danes pa so še vedno ena izmed priljubljenih angleških zasedb.

Skupino The Darkness sta leta 2000 ustanovila brata Justin in Daniel Hawkins. Oba sta igrala kitaro, leto starejši Justin pa se je lotil še petja. Z basistom Frankiejem Poullainom in bobnarjem Edom Grahamom je bend sprva igral v londonskih pubih. Skupina si je takoj nabrala kar nekaj zvestih oboževalcev, predvsem zaradi energičnih koncertov, na katerih so člani benda nosili tesno prilegajoče in svetlikajoče se obleke. Leta 2003 je izšel prvenec Permission To Land, skupina je zadela v črno in v hipu zaslovela. Svetovne turneje, bajni zaslužki in predvsem neskončni žuri so mlade fante »presenetili« in utrudili, liderja Justina Hawkinsa pa totalno spravili iz tira. Leta 2005 je zagledal luč nov plošček One Way Ticket To Hell ... And Back, vzdušje v bendu pa je postajalo iz dneva v dan bolj kritično. Leto kasneje je bilo vsega konec, Hawkins se je končno odločil za zdravljenje, bend pa je razpadel.

Po sedmih letih, med katerimi so člani benda sodelovali pri drugih glasbenih projektih, je leta 2012 naenkrat zagledal luč tretji glasbeni izdelek Hot Cakes. Številni problemi, zaradi katerih se je bend razdrl, so bili očitno odpravljeni, lider Justin Hawkins pa se je po dolgem zdravljenju spet posvetil le glasbi.

Od takrat je zasedba izdala pet plošč, zadnjo, Motorheart, prejšnji teden. »Naš doslej najboljši in najtrši album,« je v nekem intervjuju izjavil pevec Hawkins. Na take izjave smo v svetu glasbe že navajeni. Motorheart verjetno ne bo ravno najboljši album benda, je pa res trd in rokerski, tako da ja, gotovo spada med boljše plošče v njihovi dvajsetletni karieri.

Devet komadov (12 v deluxe verziji) za tri četrt ure glam roka, pomešanega s pop melodijami in tudi metal kitarami. Veliko je hitrega rokenrola, v Motörhead slogu, tu mislim na pesem It’s Love, Jim ter na singla Nobody Can See Me Cry in Motorheart. Povsod pa imamo v ospredju nadpovprečen Hawkinsov glas oz. falsetto, ki je že od samega začetka glavna značilnost benda. The Darkness bodo januarja nastopili v Bologni, Milanu in bližnji Padovi. Njihov koncert toplo priporočam!

Motorheart

The Darkness

Glam rok

Cooking Vinyl, 2021

Ocena: ★★★, 1/2