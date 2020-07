Trdi italijanski ritmi (s pivom)

Tri leta so minila od zadnje plošče italijanske heavy stoner skupine Humulus; Reverently Heading Into Nowhere je izšla leta 2017, danes pa imamo končno pred sabo nov glasbeni izdelek z naslovom The Deep.

Fantje ostajajo zvesti svoji »ljubezni« do živali in piva: na platnicah prvih dveh albumov in krajše plošče so bili mamuti, mroži in nosorogi, na novi pa je narisana hobotnica, ki v lovkah drži steklenico hmelja. Pivo, predvsem pa njegova proizvodnja, sta tesno povezani z zgodovino benda, saj so člani zaposleni v neodvisni pivovarni Elav iz Bergama; tako imajo Humulus tudi sebi posvečeno pivo (kot na primer Iron Maiden pivo The Trooper) oziroma celo dve (Humulus Black Ipa in Humulus Golden Ipa).

Bendu sem prvič prisluhnil pred osmimi leti, ko je v Milanu odprl koncert švedskih rokerskih »razbojnikov« Truckfighters. Mogočna glasba italijanskega tria je mene in ostale pred odrom dobesedno »popeštala« pod težo močnih rifov kitare in energičnih bobnov. Monolitski sound skupine je bila glasbena zmes stoner roka in doom metala, kot bi Kyusse pomešali z bendi, kot so Sleep, Orange Goblin, Saint Vitus, Black Sabbath in Pentagram. V naslednjih letih je skupina večkrat zamenjala založbo, pred nekaj leti pa tudi pevca, tako da jo danes sestavljajo pevec in kitarist Andrea Van Cleef, basist Giorgio Bona ter bobnar Massimiliano Boventi. Za novi plošček The Deep je bend podpisal pogodbo z nemško založbo Kozmik Artifactz Records in februarja je zagledala luč plošča, ki kaže na izreden glasbeni napredek zasedbe in zrelost pri pisanju novih komadov. The Deep sestavlja samo šest komadov, traja pa vseeno več kot petdeset minut. Prva, Into The Heart Of The Volcano Sun, je na primer štirinajst (!) minut dolga pesem, polna zapeljivih, mirnih melodij, ki se nato spremenijo v močne kitarske rife. Gone Again je zelo dober stoner komad v Greenleaf stilu, s pesmijo Hajra pa se Van Cleef in ostali za osem minut prelevijo v ameriške glasbene bogove Tool. Devil’s Peak je spet mogočna skladba, Lunar Queen vesoljsko akustična, za konec pa še petnajst minut zaključne Sanctuary III: The Deep, v kateri se psihedelija prepleta s soul in doom ritmi.

Fantje, ki so zaradi koronavirusa prestavili turnejo na naslednje leto, bodo ploščo končno le predstavili javnosti, in sicer 19. julija v pivovarni Elav v Bergamu. Privoščite si torej kvaliteten koncert in hladno »domače« pivo!

The Deep

Humulus

Heavy stoner, psychedelic doom

Kozmik Artifactz Records, 2020