Tri desetletja uspešnic in poklon Trstu

Obujanje spominov s starimi hiti? Raje ne, prej gre za vlivanje novega življenja skladbam, s katerimi se je uveljavil na italijanski glasbeni sceni. Vinicio Capossela na nedeljskem koncertu v gledališču Rossetti je tako utemeljil odločitev, da s tremi večeri pod skupnim naslovom Round one thirty five 1990 – 2020, personal standards opomni sebe in svoje številne oboževalce, da je od izdaje prvega albuma All’1.35 circa minilo kar nekaj let, pravzaprav desetletij. Od treh »jubilejnih« koncertov je enega namenil Trstu, mestu, v katerem je začel nastopati v 90. letih prejšnjega stoletja, in sicer v gledališču Miela. Nanj, na osebe, ki osmišljajo njegovo delovanje, je očitno zelo navezan, saj je na koncert povabil Alessandra Mizzija, enega od svojih vodnikov po nočnem glasbenem Trstu. Igralec je prebral narečno poezijo Virgilia Giottija, atmosfero lokalov, v katerih se večeri v noč prevesijo z glasbo, pa sta na tržaškem odru s pesmima iz bogatega izbora zimzelenih standardov pričarali mladi Irene in Eva Pascal. Lokali z glasbo v živo: zaradi te značilnosti Vinicio Capossela pravi, da bi se v tako mesto lahko tudi preselil. In po teh lokalih, kot se je na koncertu izpovedal, so ga vodili tržaški prijatelji in bile so noči, pravzaprav že zgodnja jutra, ko se je bilo neprijetno vračati domov. Povedal je tudi v glasbi: najprej je zapel svojo skladbo Tornando a casa in nadaljeval z znano tržaško narečno Marieta (buta zo il paion ...). Vsekakor je Caposselova navezanost na »tržaškost« globlja: z odra se je poklonil še Paolu Rumizu in Italu Svevu, »ko to še ni bil in je mlad napisal delo Ariosto governatore«. Po njem je kantavtor ustvaril istoimensko pesem. Več kot očitno je, da je enemu najbolj svojstvenih predstavnikov italijanske glasbene avtorske scene Trst zlezel pod kožo.

