Trije Italijani za železno zaveso

Poletni spored kinodvorane Ariston ponuja od jutri do nedelje enega najbolj priljubljenih celovečercev preteklega beneškega filmskega festivala, v katerem nastopa tudi Lodo Guenzi, frontman skupine Stato sociale. Zgodba je simpatična pustolovščina treh mladih prijateljev, ki so se jeseni 1989 iz Cesene odpravili najprej v Budimpešto in nato v Bukarešto. Trem štiriindvajsetletnikom je bilo jasno, da se za vzhodno zaveso dogaja nekaj epohalnega in tudi sami so želeli doživeti tisti zgodovinski trenutek.

V Budimpešti srečajo Emila: postavni možakar je zbežal iz Ceaușescujeve Romunije in prosi neobičajno skupinico turistov, da njegov kovček izroči ženi in hčerki v Bukarešti. Kodrastemu Riceju, ki je na pot vzel tudi kamero in stalno snema vse, kar vidi, ideja ni posebno všeč, Bibi pa velikodušno spravi skrivnostni tovor v prtljažnik.

To je začetek roadmovieja, povzetega po zgodbi, do katere je res prišlo tik pred padcem berlinskega zidu. Film bogatijo posnetki inštituta Luce, arhivov Rai in Andree Riceputija, ki je pred tridesetimi leti z Mauriziom Paganellijem doživel in napisal zgodbo, po kateri je film povzet.

Celovečerec se ponekod zdi lahkotna komedija, v njem pa vseeno zaznamo atmosfero časa in prostora, ki je do začetka devetdesetih let označevala življenje Vzhodne Evrope. Pago, Bibi in Rice se v tisti del sveta odpravijo z zelo naivnim pristopom mladine z zahoda, na licu mesta pa spoznajo stvarnost in življenjske zgodbe, ki jim povsem spremenijo pogled na vse, kar jih obdaja.

Mladostniški izlet, ki se prične kot zabavno potovanje, se naposled spremeni v konstruktivno spoznavanje realnosti in zaznamuje življenja vseh udeležencev.

Est – Dittatura last minute

Italija, 2020

Režija: Antonio Pisu

Igrajo: Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta in Paolo Rossi Pisu

Ocena: ★★★