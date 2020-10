»Trije Mateji« iz Toskane izdali Seaward

Tudi italijanska rok scena se prebuja. Iz Cecine pri Livornu prihaja zasedba »treh Matejev« (vsi trije člani imajo to ime), ki pa jo vsi poznajo z njenim pravim imenom Mr. Bison.

Skupino Mr. Bison je leta 2009 ustanovil kitarist Matteo Barsacchi, ob njem pa sta takrat stala še drugi kitarist Federico Chiesa in bobnar Gabriele Bianchi. S to postavo je bend izdal najprej EP ploščo We don’t like love songs, leta 2012 pa prvenec We’ll be Brief za italijansko neodvisno glasbeno založbo Go Down Records. Sound benda je na začetku bil izrazito stonerski.

V naslednjih letih sta Chiesa in Bianchi zapustila skupino, njuni mesti sta zasedla kitarist Matteo Sciocchetto in bobnar Matteo D’Ignazi. Glasbena formula je torej ostala nespremenjena: dve kitari in bobni. Leta 2016 je z novo postavo zagledal luč plošček Asteroid, dve leti kasneje pa album Holy Oak. Fantje so stoner glasbo začeli spajati z vse več psihedeličnimi melodijami in efekti. Stopili so tudi na evropski trg z nekaterimi uspešnimi turnejami, igrali so kot predskupina zasedb Danko Jones, Red Fang in Nebula, nastopili pa so tudi na znamenitem Desert Festu v Las Vegasu.

Na začetku lanskega leta so se »trije Mateji« lotili novih komadov za četrti plošček Seaward. Morje je glavna tematika nove plošče, ki je neke vrste »concept album«, v katerem igra glavno vlogo grška boginja ljubezni in lepote Afrodita. Legenda pravi, da se ji je nad tirenskim morjem raztrgala ogrlica. Sedem biserov je padlo v morje in tako je nastalo toskansko otočje, katerega največji otok je danes Elba. Sedem je tudi komadov na novem albumu, ki je oktrobra izšel za italijansko založbo Subsound Records. Seaward je zrela plošča, na njej je veliko psihedeličnega in prog roka iz sedemdesetih. Ob tem pa še bolj moderen vpliv norveških glasbenih gurujev Motorpsycho. Ta se pozna tudi pri petju (večkrat pojejo kar vsi trije!) in efektih. Album je bend najprej posnel decembra lani v Redroom Recording studiu, nato pa še v domačem studiu. Glasbo je nato zmiksal ameriški glasbeni producent Jordan Andreen, za platnico pa je poskrbel znameniti Robin Gnista. Komadi so v glavnem dolgi, poslušalca pa iz kavča pospremijo v vesolje in nazaj. Mr.Bison ni več »navaden« stoner bend izpred desetih let, pred sabo imamo zasedbo, ki je napredovala in dosegla višjo stopnjo!

Seaward

Mr. Bison

Psihedelični prog rok

Subsound Records, 2020

Ocena: ★★★ 1/2