Trojni uboj iz malomarnosti

Rusko likovno umetnico Natalijo Gončarovo, italijanskega slikarja Raffaella Sanzia in brazilskega fotografa Sebastiaa Salgada druži nekaj pretresljivega in krutega: umor. Da ne bo nesporazumov – Gončarova, Raffaello in Salgado niso morilci. Znašli so se na drugi strani. Vsi trije so bili žrtve najhujšega, kar se lahko umetniku dogodi – cenzure. Ki ni nič drugega kot uboj delčka umetnikove duše, njegove svobode, bistva njegovega obstoja.

Da gre za umor, o tem ne more biti nobenega dvoma. Elementov za tovrstno trditev je čisto dovolj, bi ugotovila najbolj znana pisateljica kriminalk Agatha Christie, ko bi tudi za ta primer uporabila svoje zlato pravilo za razkrinkanje najbolj zapletenih zagonetk: en indic je indic, dva indica sta naključje, trije indici so dokaz. Na zatožni klopi so družbena omrežja.