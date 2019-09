Tudi mafija ni več ista?

Da je Franco Maresco zelo svojevrsten človek, dokazuje tudi odločitev, da se sam ne udeleži beneške Mostre, kljub temu, da so njegov film La mafia non è più quella di una volta predstavili v osrednjem festivalskem sporedu. Zaradi tega so prireditelji prvič v zgodovini celo preklicali tiskovno konferenco, na kateri po tradiciji režiserji in interpreti spregovorijo o predstavljenem filmu. Nič zato, saj je kljub neprijetnem dogodku Marescov film prejel posebno nagrado žirije.

Maresco je med italijanskimi filmskimi navdušenci zaslovel začetek 90. let, ko sta oddaji Blob in Fuori orario na tretjem vsedržavnem kanalu Rai predvajali pogruntavščino Cinico Tv, ki si jo je Maresco izmislil s takratnim prijateljem Danielejem Ciprijem. Kasneje sta se sicilska režiserja skregala in razšla; oba se še vedno ukvarjata s filmom, pa čeprav na zelo različen način.

Maresco je tokrat poskrbel za zelo poseben dokumentarec. Leta 2017, ob 25. obletnici smrti Giovannija Falconeja in Paola Borsellina, se je palermski režiser odločil za filmski poklon, ki bi četrt stoletja po dveh tako odmevnih atentatih, prisilil gledalce k treznemu razmisleku. Pri tem je uporabil že zmontiran film, ki ga je posnel z Letizio Battaglia. V tistem dokumentarcu znamenita fotografinja, danes osemdesetletna ženska, ki je s svojim fotoaparatom ovekovečila mafijske atentate in sodobno mafijsko vojno, zelo neposredno pripoveduje o temačni atmosferi, ki je vse do polovice 90. let označevala življenje na sicilskem otoku. Ob tako pozitiven lik pa je Maresco postavil čudaka Ciccia Miro. Zloglasnega organizatorja praznikov in zabav, na katere je vselej vabil pomembne mafijske veljake.

Kaže, da se je z leti tudi Mira spremenil in Marescov novi junak zdaj pripravlja velik dogodek v palermskem Zenu, s katerim bi obeležil obletnico atentatov pri Capaciju in v Ulici Amelio. Naslov večera je »I neomelodici per Falcone e Borsellino«, pa čeprav je takoj jasno, da se Ciccio Mira še vedno z nostalgijo spominja zlatih časov sicilske mafije ... (iga)

La mafia non è più quella di una volta

Italija 2019

Režija: Franco Maresco

Nastopata: Letizia Battaglia in Ciccio Mira

Ocena: ★★★1/2