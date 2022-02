Tudi pop in popkorn

Ameriška skupina EELS in njen lider Mark Everett nam dve leti po zadnji Earth to Dora ponujata novo ploščo z naslovom Extreme Witchcraft. Album je izšel prejšnji teden, v njem pa dobimo dvanajst pesmi za skoraj štirideset minut glasbe.

Skupina EELS obstaja že več kot petindvajset let. Everett, sin znanega ameriškega fizika Hugha Everetta III, jo je namreč ustanovil leta 1995, od takrat pa že neštetokrat spremenil postavo benda. Danes sestavljajo skupino, poleg Everetta, še basist Kool G Murder, vsestranski glasbenik Mike »P-Boo« Sawitzke, bobnar Little Joe in kitarist The Chet. Glavni akter projekta pa je Everett, izvrsten glasbenik, ki ima ponavadi glavno zaslugo pri ustvarjanju glasbe in pisanju besedil.

Ameriški kantavtor je izdal že štirinajst studijskih plošč, veliko pa je bilo tudi kratkih albumov, live ploščkov in drugih kompilacij. V njegovi glasbi zaznamo indie rok in pop ritme, večkrat uporablja akustične kitare, orgle, a tudi godala in druge instrumente. Gre za, na prvi posluh, enostavno glasbo, ki pa skriva v njej veliko zanimivih plati in talenta. V njej se nedvomno prepoznajo težke življenjske izkušnje, ki jih je Everett doživljal v družinskem krogu – očetova smrt, sestrin samomor in materinin rak na pljučih. Če k temu dodamo še dve neuspešni poroki, laže razumemo zakaj je njegova glasba večkrat otožna in melanholična. Kljub temu pa ima Everett tudi kanček optimizem in predvsem ironije. Ta je prišla do izraza na prejšnji plošči Earth to Dora, optimizem pa stopi v ospredje v novem ploščku Extreme Witchcraft. Malo manj kot štirideset minut prijetne glasbe, na začetku bolj rokenrol v komadih Amateur Hour in Good Night On Earth, a tudi hip hop ter funky v pesmi Grandfather Clock Strikes Twelve, ki spominja na ameriškega glasbenika Becka. Tudi pop glasba igra vidno vlogo – Strawberries and Popcorn je na primer ležeren pop komad, v katerem nam Everett razlaga občutek svobode, ki ga doživlja po ločitvi od druge žene in sicer dejstvo, da lahko za večerjo je jagode in popkorn in nihče mu tega ne bo očital ... Tak je pač Everett in njegovi EELS, preprost, a obenem originalen.

Extreme Witchcraft

EELS

Indie pop – rok

E Works Records, 2022