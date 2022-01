Twilight in the Desert oral ledino

Danes bomo po dolgem spet pokukali na italijansko underground glasbeno sceno, postavili bomo pod drobnogled bend, ki je danes že prava evropska ustanova puščavskih ritmov. Rimljani Black Rainbows bodo namreč februarja izdali svojo prvo live ploščo, ki so jo oktobra lani posneli na znamenitem festivalu Desertfest Belgium, ob tem pa so priložnostno pripravili tudi ponatis prvenca Twilight In The Desert, ki bo letos ugasnil petnajst svečk.

Skupino Black Rainbows je leta 2007 v Rimu ustanovil pevec in glasbenik Gabriele Fiori. Ljubezen do trdega roka mu je že v otroških letih posredoval starejši bratranec, kot najstnik pa se je približal še stoner ritmom in bendom kot so Kyuss, Monster Magnet, Nebula in predvsem Motorpsycho, ki je še danes njegov najljubši bend. Glasbeni projekt Black Rainbows je Fiori gradil dan za dnem. „Spomnim se kako sem s težavo dobil bobnarja, da bi pristopil v moj nov bend. Stoner in heavy psych nista bili popularni glasbeni zvrsti v Italiji v tistih letih. Bil sem malo razočaran nad mojo prejšnjo skupino, a imel sem še osem komadov, ki so samo čakali, da jih posnamem. Vse pesmi smo posneli kar sami, plošča Twilight In The Desert pa je nato izšla s francosko neodvisno založbo Longfellow Deeds Records in bila še kar uspešna,“ nam je po telefonu povedal Fiori. Po izidu prvenca je večkrat zamenjal tako bobnarja kot basista. Izdal je še šest studijskih albumov, eno odlično kratko ploščo Holy Moon in še nekaj sodelovanj z drugimi bendi. Da bi še dodatno podprl svoj bend pa je ustanovil še glasbeno založbo Heavy Psych Sounds.

V plošči Twilight In The Desert dobimo osem komadov, traja pa malo manj kot štirideset minut. Fiori je avtor vseh besedil in tudi glasbe. Sound benda, ki se je nato v naslednjih letih razvil, je tu še zelo surov, grob in iz določenega zornega kota še nedefiniran. „Twilight je bil za nas začetek nove glasbene avanture. Sploh ni bilo enostavno igrati tak tip glasbe v Italiji, vendar s portpežljivostjo in veliko truda smo delali na tem, da bi se uveljavili v Evropi in mislim, da nam je to konec koncev uspelo,“ je še dodal Fiori. Če primerjamo prvenec Twilight In The Desert z ostalimi, kasnejšimi ploščami skupine, je res razvidno, da je to bil začetniški poizkus. V strukturah pesmi, besedilih in glasbi pa je že razvidno, da je potenciala veliko, čas pa je kasneje to tudi potrdil.

Twilight In The Desert

Black Rainbows

Stoner, fuzz rock

Heavy Psych Sounds Records, 2022