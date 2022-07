Umetniški svet Piera Marussiga

V Mestnem muzeju Sartorio danes odpirajo razstavo del tržaškega umetnika Piera Marussiga (Trst 1879 - Pavia 1937), ki se je umetnostnih veščin učil v Münchnu, Rimu, Parizu, na Dunaj, na koncu tudi v Milanu. Pod naslovom Piero Marussig - Soba z razgledom na Trst oddelek za kulturo Občine Trst v sodelovanju z Alessandro Tiddia, kustosinjo muzeja sodobne umetnosti v Trentu in Roveretu predstavlja opus, ki ga je Marussig ustvarjal v Trstu med letoma 1906 in 1919 in v Milanu po letu 1920. Razstava, na kateri so zbrane umetnine iz muzeja Revoltella in iz zasebnih zbirk, bo odprta do 9. oktobra.

Po besedah konservatorke mestnega Muzeja Sartorio Lorenze Resciniti, ki razstavo Marussigovih del gosti v drugem nadstropju in v treh sobanah razkošne vile, je očitno, da je imel umetnik svoje subjekte rad. Vidi se, da njegova strast in fasciniranost s pravim prikazom subjekta - naj gre za portrete ali upodobitve krajin - ne poznata meja, je dejala muzejska delavka, ki je ob tem še dodala, da lokacija za razstavo ni naključna. »Po eni strani je Sartorio pravi kraj za Marussigova dela, ker je iz razstavnega prostora mogoče občudovati podoben razgled na mestne strehe in zaliv, ki ga je umetnik tako rad upodabljal v svojih delih. Po drugi strani pa je vila pri Sv. Vidu idealen kraj tudi zaradi intimne atmosfere, v kateri lahko obiskovalci mirno in v tišini občudujejo slike, ki jih z veliko mero ljubezni hranijo zasebni zbiratelji,« je dejala Rescinitijeva.