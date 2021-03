V starosti 84 let je v Teksasu umrl ameriški pisatelj in scenarist Larry McMurtry. Za uspešni roman Lonesome Dove je leta 1986 prejel Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. S priredbo v televizijsko serijo je z njim pripomogel k oživitvi zanimanja za vesterne. Kot soavtor scenarija je prejel oskar za film Gora Brokeback.

Imel je zelo plodno kariero, napisal je nekaj manj kot 30 romanov in več kot 40 scenarijev. Pisal pa je tudi eseje, spomine in kritike. Za navdih sta mu pogosto bila Teksas in ameriški dviji zahod. Mnoga njegova dela so bila prirejena za televizijske ekrane.

Ob neki priložnosti se je označil za pisatelja, scenarista in zlasti za knigarnarja. V 70. letih je odprl svojo prvo knjigarno Booked Up v Washingtonu, ki jo je kasneje preselil v Archer City v Teksas, kjer je staro Fordovo prodajalno napolnil s skoraj pol milijona naslovov in je tako postala ena največjih antikvariatov v ZDA.