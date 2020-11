Umrl je Gigi Proietti

Danes bi praznoval 80. rojstni dan, v preteklih dneh so se na družbenih omrežjih že vnaprej vrstile čestitke, zadnje še pozno sinoči v popularni oddaji Che tempo che fa. Toda Gigi Proietti svojega 80. rojstnega dne ni dočakal, njegovo srce se je danes zgodaj zjutraj ustavilo. Zaradi težav s srcem je bil v Rimu že nekaj dni hospitaliziran, njegovo zdravstveno stanje pa se je ponoči poslabšalo in so ga prepeljali v intenzivno nego, kjer je umrl.

Bil je priljubljeni gledališki in filmski igralec, režiser, komik, voditelj televizijskih in radijskih oddaj, znani televizijski obraz. Na odrskih deskah in televizijskih ekranih je nastopal celo petdesetletje, vseskozi je s profesionalnostjo, duhovitostjo in ironijo, pa tudi s kančkom otožnosti, spremljal družbene spremembe in potek vsakdanjega življenja. Ni bilo kotička v Italiji, kjer ga ne bi poznali, bil je vsestransko priljubljen in cenjen.