Umrl je igralec Jeremy Bulloch, Bob Fett v Vojni zvezd

V 76. letu starosti je umrl britanski igralec Jeremy Bulloch, ki je upodobil lik lovca na glave Boba Fetta v Vojni zvezd, enega najbolj kultnih likov. Bulloch je nastopil v več filmskih uspešnicah, med drugim v filmih Summer Holiday in Jams Bond ter v sloviti uspešnici Doctor Who in Robin of Sherwood. Zaslovel pa je ravno v Vojni zvezd s svojim težkim kostumom lovca na glave Boba Fetta, ki je očaral občinstvo.

Vlogo mu je dodelil polbrat Robert Watts, koproducent filma Imperij vrača udarec. Bullocha je poklical po telefonu in mu rekel: »Če ti je kostum prav, je vloga tvoja.« Njegov odgovor je bil pritrdilen in je vlogo sprejel.