Umrl je »oče performansa« Ulay

Po dolgi bolezni je v 77. letu starosti umrl Ulay, eden vidnejših sodobnih vizualnih umetnikov, ki se je v zgodovino umetnosti zapisal kot pionir body arta, performansa in polaroidne fotografije. Med drugimi se je na njegovo smrt na Facebooku odzval kustos Tevž Logar, ki je večkrat sodeloval z Ulayem.

Bil je nekdanji partner in sodelavec Marine Abramović, s katero sta med letoma 1976 in 1988 izvedla več deset radikalnih performansov.

Frank Uwe Laysiepen, znan pod umetniškim imenom Ulay, se je rodil leta 1934 v nemškem Solingenu. Leta 1968 se je odpravil v Amsterdam, kjer je sedem let pozneje spoznal Marino Abramović. Kemija, ki se je aktivirala, je za 12 let združila enega najbolj razvpitih in kontroverznih umetniških parov v zgodovini. Njuna zveza se je začela resno krhati po desetih letih osebne in umetniške simbioze, simbolno pa sta jo sklenila z znamenitim performansom Great Walk of China leta 1988, kjer sta Kitajski zid prehodila vsak z ene strani, dokler se nista na sredi srečala in se za vselej poslovila.

Ponovno sta se srečala leta 2010 v newyorškem muzeju sodobne umetnosti MoMa med performansom Marine Abramović The Artist is Present. Videoposnetek njujega ganljivega srečanja je obkrožil svet.