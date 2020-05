Umrl je pesnik in prevajalec Bert Pribac

V rodnih Srgaših je včeraj v 88. letu starosti umrl pesnik, prevajalec in esejist Bert Pribac, svetovljan z istrsko dušo, ki si je prizadeval za preseganje slovenske politične razdvojenosti, poročajo Primorske novice. Humbert Pribac, »staroselski Istran, Šavrin in Slovenec,« kakor si je pravil, se je v Srgaših rodil 16. januarja 1933 v kmečki družini očetu Simonu in materi Tereziji, rojeni Dodič, beremo na spletnem portalu Primorci.si.

Že kot dijak je pisal pesmi in urejal časopis Naša misel, kot novinar pripravnik je delal za Istrski tednik in Slovenski Jadran, predhodnik Primorskih novic. Po maturi leta 1955 je vpisal študij primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pesmi je tedaj objavljal v Mladih potih. Leta 1959, v času absolventskega staža, je prišel v »spor z oblastjo in slabo vestjo,« zato je ilegalno zapustil domovino. Po letu dni bivanja v Zahodni Nemčiji je z ženo in sinom prispel v Avstralijo, kjer je zgradil je štiri hiše, posadil mnogo trt in dreves ter pomagal napraviti tri sinove, preberemo na zavihku razširjenega ponatisa njegovega pesniškega prvenca Bronasti tolkač, ki je z letnico 1962 tudi prva slovenska knjiga, izdana v Avstraliji. Leta 2000 jo je skupaj še z drugimi pesmimi ponatisnilo koprsko društvo Capris, je za Primorske novice zapisal Andraž Gombač.

Bert Pribac sodi med najvidnejše književne ustvarjalce slovenske diaspore. Med drugim je objavljal v Argentini (Meddobje), Trstu (Most, Mladika) in Ljubljani (Rodna gruda). Vrsto let je v slovenskih avstralskih časnikih, denimo v Slovenskem vestniku, Slovenski vesti in Resnici, sodeloval z izvirnimi pesmimi in prevodi, razmišljanji in eseji ter pripravljal tedenske radijske oddaje za avstralske Slovence. Pomembno je še njegovo prevajalsko in antologijsko delo.

V slovenščino je prevedel več avstralskih pesmi, tudi aboriginskih, angleške prevode Kosovelove poezije pa je leta 2008 skupaj s prevajalskim kolegom Davidom Brooksom objavil v odmevni knjigi The Golden Boat pri oxfordski založbi Salt, pozneje pa je isti dvojec pri Sanjah izdal še knjigo A shot in a silence. V Sežani je Pribac “za prevod Kosovelove poezije v angleški jezik in širjenje kraške kulture v svetovni prostor” prejel plaketo Srečka Kosovela za leto 2017. Pet let prej ga je tedanji slovenski predsednik Danilo Türk odlikoval z redom za zasluge za prizadevno uveljavljanje slovenske istrske kulture in prispevek k premoščanju slovenske politične razdvojenosti.

Bert Pribac je veliko potoval po svetu, leta 2000 pa se je vrnil v domovino, v rodne Srgaše, kjer je obdeloval vinograd in oljčnik, bral, pisal ...