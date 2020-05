Umrl je pionir rokenrola Little Richard

Z značilnim glasom je Richard osvajal občinstva po vsem svetu in postal navdih za številne umetnike, vključno z The Beatles, s tem ko je preobrazil blues v vročično novo obliko rock 'n' rolla skupaj s Fatsom Dominom in Chuckom Berryjem, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V starosti 87 let je umrl ameriški glasbeni ustvarjalec Little Richard, ki po navedbah revije Rolling Stone velja za enega od ustanovnih očetov rock 'n' rolla. S hiti Tutti Frutti, Good Golly Miss Molly in Long Tall Sally je v 50. letih prejšnjega stoletja zabaval milijone. Njegovo smrt je za revijo Rolling Stone potrdil glasbenikov sin Danny Jones Penniman, vzrok smrti pa ni znan.

Pevec, skladatelj in pianist, se je rodil 5. decembra 1932 v ameriški zvezni državi Georgia kot Richard Wayne Penniman. Kot piše BBC, je bil leta 1986 eden od prvih sprejetih v Dvorano slavnih rock'n'rolla (Rock and Roll Hall of Fame).

Znan je bil po svojevrstnih nastopih, cvilečih krikih, hrapavem glasu, značilnih brčicah in ekstravagantnih kostumih. Njegova iztočnica "Awop bop a loo mop / Alop bam boom" in igranje klavirja z nogo na tipkah so se zapisali v glasbene anale. Na enem od koncertov v Veliki Britaniji se je na odru tako dobro delal mrtvega, da so organizatorji že klicali prvo pomoč, nato pa je na presenečenje vseh skočil v zrak.