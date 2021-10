V 88. letu starosti je v četrtek umrl pesnik, pisatelj in esejist Jože Snoj. Leta 2012 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.

Avtorjev literarni opus je prežet s problematiko državljanske vojne, ki ji je bil priča kot otrok, z religioznimi in eksistencialnimi vprašanji ter z erotično tematiko.»Njegovo življenje se zrcali v avtobiografskih elementih tako njegove poezije kot proze,« je poudarila njegova hči Zarika Snoj Verbovšek ter obenem spomnila na obsežen prozni in pesniški opus za otroke in mladino. Za svoje literarno ustvarjanje je prejel več nagrad, poleg obeh Prešernovih med drugim še Rožančevo, Jenkovo, Veronikino ter dvakrat Levstikovo nagrado.

Rodil se je 17. marca 1934 v Mariboru, kjer je preživel zgodnje otroštvo. Med vojno se je leta 1941 njegova družina najprej zatekla v Mokronog na Dolenjskem, leta 1943 pa v Ljubljano, kjer je leta 1960 diplomiral iz slavistike in primerjalne književnosti. Zaposlen je bil kot novinar pri Delu, nato pa kot urednik na Državni založbi Slovenije.