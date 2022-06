Umrl pisatelj Joseph Zoderer, južnotirolski Boris Pahor

Ob vsem, kar ju je družilo, sta Boris Pahor in Joseph Zoderer zdaj povezana še z bližino datumov smrti. Južnotirolec, ki bi novembra dopolnil 87 let, je umrl v sredo v mestu Bruneck/Brunico le 48 ur po tržaškem pisateljskem kolegu.

Oba sta živela v Italiji, a sta pisala v jeziku lastne narodne skupnosti. Zoderer je zrasel v nemški družini, ki se je ob začetku druge svetovne vojne odločila za nemško državljanstvo in se zato z Južne Tirolske preselila najprej v Gradec na Štajersko in za krajši čas v Švico.

Sledila so univerzitetna leta, ki jih je Zoderer večinoma preživel na Dunaju, kjer je tudi začel delati kot novinar za več časopisov in nato še za informativni program RAI v nemškem jeziku.

Prva knjiga, ki jo je objavil leta 1975, je bila pesniška zbirka z naslovom Die elfte Häutung (Enajsta levitev), vsa kasnejša dela pa so večinoma prozna, čeprav je v njih zmeraj začutiti poetsko upovedovanje. Zoderer se je v romanih podobno kot Pahor soočal z vprašanjem identitete. Prav tako kot pri tržaškem pisatelju so njegova dela sprva zaslovela na tujem, zlasti v nemškem jezikovnem svetu, in šele z zamikom v Italiji.