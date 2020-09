Umrl Quino, avtor lika »navihane deklice« Mafalde

V 89. letu starosti je umrl Quino, argentinski likovni umetnik in risar, avtor znanega lika »navihane deklice« Mafalde. Quino oz. Joaquín Lavado je lik Mafalde ustvaril leta 1964 in je o njenih dogodivščinah več let objavljal podlistek v argentinski reviji Primera Pana in v časopisu El Mundo. Mafalda je ravno včeraj »praznovala« svoj 56. rojstni dan, saj je bila prvič objavljena 29. septembra 1964.