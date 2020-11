Umrla je Jan Morris, avtorica knjige Trst in kaj pomeni nikjer

V 94. letu starosti je v Walesu umrla zgodovinarka in pisateljica Jan Morris. Številnim mestom, v katerih je živela ali jih je obiskala, je posvetila knjigo. Tako je bilo tudi s Trstom, kjer je bila kot britanski vojak nastanjena za časa Zavezniške vojaške uprave. Svoje spomine na takratno obdobje, prežete s svojevrstnim pogledom na svet, ki jo je obkrožal, je izdala v knjigi Trst in kaj pomeni nikjer (Trieste and the meaning of nowhere). »Napisala sem veliko knjig o raznih krajih, ki nimajo nobenega opravka s potovanji, precej več pa z ljudmi in zgodovino,« je leta 2015 povedala v intervjuju za The Guardian.

Rodila se je leta 1926 kot James Humphry Morris in s tem imenom je tudi objavljala vse do leta 1972, ko je v Maroku prestala operacijo spremembe spola. Tranzicijo iz moškega v ženski spol je sicer začela že leta 1964, svojo izkušnjo je opisala v knjigi Conundrum (1974), ki je kot prva izšla z njenim novim imenom – Jan Morris. V knjigi je zapisala, da je že pri tretjem letu starosti razumela, da je bila rojena v napčnem telesu in da bi pravzaprav morala biti deklica. Zaradi svojega pisanja o tej tematiki se je uveljavila kot ena od pionirk transspolnosti.

Leta 1953 je s terena poročala o britanski ekspediciji na Everest, kot novinarka pa je poročala še o številnih prelomnih dogodkih, kot sta bila npr. proces proti nacističnemu kriminalcu Adolfu Eichmannu ali izraelski napad na Egipt v sueški vojni.