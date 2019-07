Umrla slavna filmska igralka Valentina Cortese

V 97. letu starosti je v Milanu umrla italijanska filmska igralka Valentina Cortese. Sodelovala je s številnimi priznanimi režiserji, med drugim s Federicom Fellinijem in Francoisom Truffautom. Igrala je v italijanskih, francoskih, britanskih in hollywoodskih produkcijah ob igralcih, kot so James Stewart, Humphrey Bogart in Ava Gardner.

Svojo igralsko kariero je začela v 40. letih minulega stoletja. Leta 1948 je podpisala pogodbo s produkcijsko hišo 20th Century Fox.

Leta 1973 je zaigrala v Truffautovem filmu Day for Night in bila za stransko vlogo nominirana za oskarja. Igrala je v številnih filmih, med drugim tudi v Fellinijevem filmu Giulietta in duhovi (1965).