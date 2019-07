Univerzalna zgodba o odraščanju pod fašizmom

Na straneh Primorskega dnevnika smo v soboto, 27. julija, začeli objavljati nov podlistek, in sicer strip Spomini in sanje Kristine B., Ljubljana 1941–1945. Ustvarila sta ga zgodovinar in kustos za novejšo zgodovino v Mestnem muzeju Ljubljana dr. Blaž Vurnik ter priznani slovenski stripar Zoran Smiljanić.

Dogajanje je postavljeno v Ljubljano, ki so jo leta 1941 zasedli italijanski vojaki. Kristina B. je fiktivna junakinja, v njej pa so združene resnične zgodbe otrok, ki so odraščali v okupirani Ljubljani, obdani z bodečo žico. Kot nam je pojasnil Smiljanić, je Kristina »dekle, ki je bilo ob začetku vojne staro 14 let, na koncu pa 18, torej je v teh štirih letih dozorela, odrasla. V takih razmerah je bil tečaj odraščanja zelo intenziven, marsikateri otrok je moral takrat čez noč postati odrasel. Kristina bralcu služi kot identifikacijska točka, prek nje spremljamo in doživljamo dogajanje. Kristina je opazovalka, priča in delno soudeleženka.« Z ostalimi protagonisti stripa bralcu približa »univerzalno zgodbo, ki bi bila lahko zanimiva in poučna za vse, tako Slovence doma in v zamejstvu kot tudi druge narode. Še posebej zdaj, ko pošast fašizma spet dviga glavo,« je opozoril Smiljanić in dodal, da bi bila zlasti primerna za italijanske bralce, ki o omenjenem zgodovinskem obdobju vedo bolj malo ...

Knjiga Spomini in sanje Kristine B. je izšla leta 2015 v založbi Muzeja in galerij mesta Ljubljane, po njej so v tamkajšnji galeriji Vžigalica postavili tudi razstavo. S privoljenjem muzeja in avtorjev, katerim se najlepše zahvaljujemo, bomo strip ponatisnili v celoti – do septembra se bo v našem časopisu zvrstilo okrog 40 nadaljevanj.