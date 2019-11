Upam, da bo naslednja boljša

David Beck Campbell Hansen, splošno znan z imenom Beck, je na turneji, na kateri je predstavljal ploščo Colors, izjavil, da bo oboževalcem kmalu predstavil nov album, saj da ima na zalogi vrsto glasbenih idej ... In res, po samih dveh letih se ameriški glasbenik vrača z novim ploščkom. Naslov mu je Hyperspace.

Beck praznuje letos okroglo trideseto obletnico nastopanja, nova plošča Hyperspace pa je že štirinajsta po vrsti. Vsestranski glasbenik je zaslovel v prvi polovici devetdesetih let s ploščo Mellow Gold, na kateri je bil single Loser, kateremu lahko še danes prisluhnemo na marsikaterem žuru.

Beck, ki so ga nekoč imeli za novega Syda Barretta (pokojni pevec legendarne angleške skupine Pink Floyd), je v teku kariere večkrat spremenil svojo glasbo, predvsem pa se je večkrat prepustil pravemu glasbenemu eksperimentiranju. Od poskočnega indie roka do elektronske glasbe, psihedelije in folk ritmov (na primer s ploščo Morning Phase iz leta 2014). V zadnjih letih se je Beck osredotočil na pop glasbo, a pri tem ostal iz določenega zornega kota vseeno nekonvecionalen. Album Colors (2017) je Beck posnel s pomočjo ameriškega glasbenega producenta Grega Kurstina, ki je v prejšnjih letih sodeloval s pop zvezdami, kot so Lilly Allen, Kylie Minogue in Shakira. Za novo ploščo Hyperspace pa se je Hansen odločil za ameriškega pevca in producenta Pharrella Williamsa, s katerim je sicer že sodeloval pri glasbenem projektu N.E.R.D. »Prvotno sem nameraval snemati dva ali tri komade, nato pa je v kratkem nastal kar cel album,« je izjavil Beck. Williams je torej podpisal dober del enajstih pesmi, ki jih dobimo na novem ploščku, album pa ni na nivoju prejšnjih. Med redke boljše komade spada prvi single Saw Lightning, poskočna pesem, polna akustičnih kitar, orglic in elektronskih efektov. Drugače pa je plošča plitva, brez posebnih emocij, preveč »ambient« obarvana ... Upamo, da bo naslednja boljša.

Hyperspace

Beck

Ambient pop

Capitol Records, 2019