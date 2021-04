Usode treh mladih parov iz okolice Knina

Če bodo pandemične ukrepe res sprostili, bodo morda meseca maja ponovno odprli vrata kinodvoran, ki v letošnjem letu še niso bila odprta. V pričakovanju dneva, ko bodo projektorji spet zagnali očarljivi ropot, pa lahko izbiramo filme, ki jih ponuja spletni spored v okviru italijanske akcije #iorestoinsala.

Videmski kino Visionario do nedelje ponuja ogled filma Zvizdan – Zenit zagrebškega režiserja Daliborja Matanića. Celovečerec sestavljajo tri ločene zgodbe, ki se dogajajo v dveh desetletjih: od 1991 do 2011. Nekje v okolici Knina se odvija življenje treh mladih parov, katerih bivanje je vojna zaznamovala in tudi spremenila. Tri ljubezenske zgodbe pripovedujejo o hrvaško-srbskem vprašanju leta 1991, leta 2001 in leta 2011. Jelena in Ivan, Nataša in Ante ter Marija in Luka se soočajo z usodo in dediščino časa in prostora, v katerih so se rodili in so odrasli. Glavne vloge je Matanić zaupal skupini mladih interpretov, med katerimi gre posebej omeniti odličnega Gorana Markovića iz Splita, ki je leta 2008 prejel nagrado za najperspektivnejšega mladega hrvaškega igralca. Ob njem je režiser povabil na dolgo filmsko potovanje tudi šestindvajsetletno igralko iz Zadra, Tihano Lazović.

Film je dramaturško posnet tako, da usode mladih ljudi predstavljajo univerzalno zgodbo in lahko veljajo za katerikoli čas in okolje, kjer se ljudje spopadajo s sorodnimi težavami. V filmu se nekateri elementi krožno ponavljajo – od vizualnih motivov do uporabe istih igralcev in prizorišč –, zato da zgodovinski trenutek ne bi bil del linearne zgodbe, temveč del ponavljajočega se dogajanja. Svet se spreminja, od časa do časa pa nas grdo preseneti neizbrisana preteklost, ki bremeni sedanjost.

S filmom, ki je pred šestimi leti v Cannesu prejel nagrado žirije v programu Un certain regard, je na mednarodni sceni debitiral in bil deležen številnih priznanj slovenski snemalec in direktor fotografije Marko Brdar.

Zvizdan – Zenit (Sole alto)

Hrvaška, Slovenija, Srbija, 2015

Režija: Dalibor Matanić

Igrajo: Tihana Lazović, Goran Marković, Nives Ivanković in Dado Ćosić

Ocena: ★★★ 1/2