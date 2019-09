V fikciji in realnosti previsoke ambicije

Čeprav zemljepisno gledano zelo blizu, ostaja dežela Veneto za marsikoga nadvse oddaljena realnost, kar se kaže tako v življenjskih navadah, tudi političnih izbirah, kot v uspehih na industrijskem, kmetijskem in gospodarskem področju, ki so jih prebivalci tega dela severa Italije dosegli v letih in desetletjih.

Na beneški Mostri, v sekciji Sconfini, so te dni predstavili film Effetto Domino, povzet po istoimenskem romanu odvetnika in pisatelja iz Padove Romola Bugara. Režijo je podpisal Alessandro Rossetto, to je avtor, ki ima za sabo že celo vrsto dokumentarnih filmov, s katerimi je v zadnjih petnajstih letih skušal približati širši javnosti značilnosti tega dela Italije.

Po filmu Piccola Patria se je tokrat lotil zgodbe, ki pripoveduje o ambicioznem načrtu skupine gradbenikov, da bi vrsto že dotrajanih in zapuščenih hotelov v Abanu pri Padovi spremenili v nov biznis: gradnjo ogromnih nadvse luksuznih domov za ostarele. Takih, za katere bodo petičneži vsega sveta pripravljeni odšteti bajne vsote denarja, da bi lahko čim lepše in čim bolj udobno preživeli zadnja leta svojega življenja.

Ideja je vsaj na papirju genialna. Za njeno realizacijo pa skupina gradbenikov potrebuje več desetin milijonov evrov, za kar seveda potrebuje pomembne investicije. Delavnost prebivalcev Veneta pa tokrat ni dovolj. Denar morajo poiskati pri azijskih investitorjih, globalni finančni tokovi pa kmalu pometejo z preveč ambicioznimi sanjami.

Film, ki je v marsičem sociološki in celo antropološki zapis, se žal izgubi v prenasičeni in ambiciozni zgodbi. Skoraj tako kot gradbeniki niso kos mogočnemu projektu, tako tudi režiser in proračun produkcije nista kos tako zahtevnemu filmu. (iga)

Effetto Domino

Italija, 2019

Režija: Alessandro Rossetto

Igrajo: Mirko Artuso, Diego Ribon, Maria Roveran, Nicoletta Maragno, Marco Paolini

Ocena: ★★1/2