V igri za nagrade tudi celovečerec Matjaža Ivanišina

Tržaški filmski festival, ki vsako leto januarja ponudi ljubiteljem sedme umetnosti vpogled v srednje in vzhodnoevropsko filmsko produkcijo, bo tudi tokrat gostil nekatere slovenske filme. Popoln spored še ni znan, organizatorji – društvo Alpe Adra Cinema in umetniški vodji Fabrizio Grosoli ter Nicoletta Romeo – pa so v teh dneh razkrili imena nekaterih gostov.

Med celovečernimi filmi si bo tako na festivalu, ki bo med 17. in 23. januarjem potekal v gledališčih Miela in Rossetti ter v kinu Ambasciatori, mogoče ogledati tudi film Oroslan slovenskega režiserja Matjaža Ivanišina. Filmska zgodba je bila posneta v Porabju, med pripadniki slovenske manjšine na Madžarskem, pripoveduje pa o Oroslanu in njegovem bratu. Premiero je doživela na prestižnem festivalu v Locarnu.