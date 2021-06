V muzeju Sartorio tudi Bidovec in Tomažič

Tri mestna gledališča, muzejski vrt in sedem umetniških dogodkov: to so sestavine novega niza Let’s Play, ki se 1. julija pričenja v vrtu muzeja Sartorio. Zanj so dala pobudo gledališče La Contrada, Slovensko stalno gledališče in zadruga Bonawentura - gledališče Miela v sodelovanju s tržaško mestno upravo. Predstavili so ga ob prisotnost Serene Tonel, ki je v mestni upravi odgovorna za gledališča, sicer pa glasna zagovornica sodelovanja med različnimi ustanovami: prepričana je namreč, da sodelovanje množi zamisli in izkušnje tako organizatorjev kot občinstva.

Geslo in logotip niza Let’s Play so si mestna gledališča izposodila pri pobudnikih tržaške kandidature za naziv Unescovega kreativnega mesta in mu dodali pripis Tri gledališča v Sartoriju. Vsako gledališče bo med 1. in 17. julijem predstavilo dve svoji produkciji (vsaka predstava bo na sporedu dvakrat, vsakič ob 21. uri), v soboto, 10. julija, pa bodo pod naslovom Obmejne vrtnice. Intimni glasovi od drugod predstavili skupen večjezični dogodek, pri katerem sodelujejo ustvarjalke vseh treh gledališč.