V Skladišču idej razstava o dveh Fellinijevih mojstrovinah

Nekatere filmske podobe so del širšega imaginarija. Med njimi je najbrž tudi črno-bela podoba iz Fellinijevega filma La dolce vita, na kateri mlada Anita Ekberg in Marcello Mastroianni stojita sredi rimske fontane Trevi. Elegantna, šarmantna ... in v gumijastih škornjih. Da, švedska igralka je med snemanjem kultne scene nosila visoke gumijaste škornje, podobne tistim, ki jih uporabljajo ribiči ali Benečani ob rekordni plimi. Tega se seveda v filmu ne vidi, na razstavi Fellini. La Dolce Vita e 8 ½, ki so jo v soboto odprli v tržaškem Skladišču idej, pa se. Na ogled so namreč fotografije, ki so jih med snemanjem obeh mojstrovin Federica Fellinija posneli Gideon Bachmann, Paul Ronald, Tazio Secchiaroli in Pierluigi Praturlon, avtor fotografije znamenite »kopeli« v rimski fontani. Iz razstavljenih fotografij in citatov iz časopisnih člankov oziroma specializirane literature tudi izvemo, da se je kljub pozni nočni uri ob fontani zbralo veliko radovednežev.

Vsi so nosili zimska oblačila – snemanje je bilo namreč pozimi, Anita pa je kljub temu imela gola ramena. Igralski poklic ni vedno udoben ... Film Sladko življenje je, kot priča tudi razstavljeni kolaž časopisnih izrezkov, v Italiji sprožil žolčne polemike in bil prepovedan mladim pod 16. letom.

Na festivalu v Cannesu pa je kljub temu osvojil zlato palmo in se vpisal v zgodovino svetovne kinematografije.

Razstavo, ki bo na ogled do 1. marca 2020 (vsak dan med 10. in 19. uro, ob ponedeljkih zaprto), je ob stoletnici režiserjevega rojstva (Fellini se je rodil 20. januarja 1920, umrl pa leta 1993) postavila deželna kulturna ustanova Erpac pod vodstvom Guida Comisa v sodelovanju s pordenonskim združenjem Cinemazero, guminsko kinoteko in kinoteko iz Bologne.