V SMO tudi o mejah

V muzeju SMO (Slovensko multimedialno okno) bodo v soboto, 17. julija, ob 11. uri predstavili novo interaktivno skulpturo Meja: dopolnjevala bo zbirko stalnih interaktivnih del, ki sestavljajo sodobno zasnovani špetrski muzej.

Meja je tridimenzionalna video inštalacija velikih razsežnosti, ki prikazuje, kako so se od VI. stoletja do danes spreminjale meje na našem območju. Zgodba o spremenljivosti meja v času se odvija na maketi z reliefom območja, ki prikazuje gore, doline z rekami, obalo in morje. Zamisel zanjo je dala Donatella Ruttar, ki je sicer zasnovala tudi muzej SMO. Zgodovinsko raziskavo je opravil Giorgio Banchig, novo inštalacijo pa je pripravil italijansko-španski atelje Out Of Format.