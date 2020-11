V varnem domu skupine Zen Circus

Povsod je lepo, a najlepše je doma. Znani pregovor mi je prišel na misel, ko sem prebral naslov novega albuma italijanske skupine Zen Circus L’ultima casa accogliente : najbrž se nanaša na dom, sem si mislil, a ne bo tako banalen. Če že malo poznam Andreo Appina, bo stvar nekoliko bolj zakomplicirana – in tako se je tudi izkazalo.

Skupina Zen Circus je ena izmed boljših italijanskih rok zasedb. Na sceni je že več kot dvajset let, začela je v drugi polovici devetdesetih. Ustanovila sta jo pevec in kitarist Andrea Appino ter Marcello »Teschio« Bruzzi. V prostorih socialnega centra Macchia Nera v Pisi sta si uredila sobo in igrala v glavnem pank rok. S prihodom basista Emiliana Valenteja so sami posneli prvenec About Thieves, Farmers, Tramps and Policemen. Circusi so na prvih ploščah peli v angleščini, pank roku so dodali še grunge, folk in alternativni rok. Kakovostni skok pa je bend opravil leta 2008, ko so se fantje odločili, da bodo začeli besedila pisati v maternem jeziku. S spremembo v postavi, Valenteja je zamenjal basist Massimiliano »Ufo« Schiavelli, Bruzzija pa bobnar Karim Qqru, je istega leta izšel album Villa Inferno. Plošča, pri snemanju katere je sodelovalo cel kup priznanih glasbenikov, kot so Brian Ritchie ameriške skupine Violent Femmes, Jarry Harrison benda Talking Heads in Giorgio Canali, Giulio Favero idr., je bila zelo uspešna, pesmi, kot sta Avere vent’anni in Figlio di puttana pa sta bili zelo priljubljeni med italijansko mladino.

Andrea Appino se je v naslednjih letih izkazal za izrednega tekstopisca: je preprost, da ga vsi razumejo, a vselej globok in zmožen izrednih verzov. Skupina je prejela številne nagrade, Appino pa je s svojim solo prvencem Il testamento leta 2013 prejel prestižno nagrado Tenco. Bend je v več kot dvajsetih letih izdal enajst studijskih plošč, L’ultima casa accogliente pred enim tednom. Rdeča nit novega albuma je dom, oziroma v prenesem smislu naše telo, ki ga vsak izmed nas doživlja na svoj način. Veliko je samoizpovednih pesmi, glasbeno pa je plošček pop rok obarvan. Med boljše komade spada pesem Non, ki ima dejansko ganljivo besedilo – Appino se tokrat sprosti, izpove in ... pokliče na pomoč. Omembe vredne so tudi »surova« Bestia rara, (ne)ljubezenska Come se provassi amore in umirjena balada Appesi alla luna, nasploh pa je nova plošča res prijetna.

L’ultima casa accogliente

Zen Circus

Alternativni pop rok

Polydor Records / Universal Records, 2020