V Verdiju pričakujejo nekaj vrhunskih umetnikov

Če bo res, bo lepo. Če ne bo prišlo do ponovnega zaprtja gledališč in drugih javnih prostorov, bomo lahko v opernem gledališču Verdi kmalu občudovali nekaj vrhunskih umetnikov: intendant Stefano Pace, s katerim so včeraj na odru bili občinska odbornica za gledališča Serena Tonel, župan Roberto Dipiazza in umetniški vodja Paolo Rodda, se je toplo zahvalil vsem, ki so si prizadevali za ponoven zagon dejavnosti, čeprav v skrčenem obsegu in strogo podvrženi predpisom, ki so še vedno zelo omejevalni, saj bodo tudi glasbeniki odslej na odru igrali z maskami na obrazu. Dovoljeno število občinstva se je dvignilo do 550 in program je izdelan do novega leta, v pripravi pa je obdobje od januarja do julija 2021. Pace je izpostavil potrebo bo glasbi v živo, po skupnem doživljanju emocij ter se zahvalil vsem abonentom, ki niso zahtevali povračila za neizkoriščene vstopnice, pa tudi vsem javnim in zasebnim pokroviteljem, ki niso odrekli podpore, ter seveda vsem uslužbencem, ki so bili dolge mesece prikrajšani za polovico dohodkov, ter izrazil upanje, da se bomo prej ali slej vrnili v normalne pogoje. Podobne misli je izrazil umetniški vodja Paolo Rodda, ki je predstavil šest simfoničnih koncertov.

