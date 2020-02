Vabilo na odrski sprehod med verzi naših pesnikov

Predstavljate si, da bi vas partner ali partnerka povabil na sprehod v park, kjer bi vam kipi – slovenski pesniki – spregovorili o vaši in naši identiteti. Dokler veter ne menja svojega jezika je sprehod po slovenski pesniški pokrajini, na katerega ob slovenskem kulturnem prazniku vabijo Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Svet slovenskih organizacij in Deželni sedež RAI. Pesniški sprehod bo v nedeljo ob 17.30 na velikem odru tržaškega Kulturnega doma, danes so njegov potek predstavili medijem.

Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob kulturnem prazniku je vsako leto v režiji ene od naših ustanov ali organizacij. Letos je to prvič javna radiotelevizija RAI oziroma njen sedež za Furlanijo - Julijsko krajino, ki praznuje dva pomembna jubileja: 75-letnico Radia Trst A in 25-letnico slovenske televizije. Zamisel se je rodila urednici in režiserki Mariji Brecelj v prepričanju, da tudi v medijski hiši vsak dan »ustvarjajo kulturo«. K sodelovanju je povabila beneškega novinarja in pesnika Miho Obita, ki je napisal literarno predlogo in opravil izbor pesmi, ter režiserko Patrizio Jurinčič. Vsa glasba bo avtorska in jo podpisuje Andrejka Možina, sceno bo v živo ustvarjal vizualni umetnik Cosimo Miorelli. Na odru bo med drugim tudi skupina »rajevcev«, a tokrat v drugačni preobleki: Tamara Stanese v vlogi pevke, Janez Beličič, Peter Gergolet in Marko Sancin pa kot igralci.

Slavnostni govor sta krovni organizaciji, ki bosta v nedeljo podelili tudi priznanji dvema kulturnikoma, zaupali goriškemu pesniku Davidu Bandlju. Proslavo bo v živo predvajal Radio Trst A.