Včasih melanholičen, včasih psihedeličen

Potem ko smo prejšnji teden postavili pod drobnogled nov plošček ameriškega rokerja Jacka Whitea, je danes na vrsti Ty Segall, kalifornijski glasbenik, čigar glasbeni stil je zelo podoben Whiteovemu. Segall je pred dvema tednoma izdal novo ploščo z naslovom Hello, Hi.

Ty Segall se je glasbi približal v najstniških letih, ko je bil član raznoraznih bendov. Za samostojno glasbeno kariero se je odločil leta 2008. Takrat je obiskoval univerzo v San Franciscu, spoznal pa je cel kup glasbenikov. Ob tem je nadaljeval oz. začel s sodelovanjem pri drugih glasbenih projektih, kot so Fuzz, The Traditional Fools, Epsilons, Party Fowl, Sic Alps in The Perverts. Segallovo glasbeno kreativnost lahko primerjamo z norveškim bendom Motorpsycho, ki nam že več kot trideset let ponuja vsako leto vsaj eno novo ploščo! Leta 2012 je na primer Segall izdal kar tri plošče: Hair (v sodelovanju z ameriškim glasbenikom Timom Presleyjem), Slaughterhouse in Twins. V nekem intervjuju je izjavil, da je njegov najljubši bend Hawkwind – to je angleška space rock skupina, ki je v sedemdesetih letih spadala med najboljše zasedbe te posebne in izrazito psihedelične glasbene zvrsti. Član benda je takrat bil tudi Lemmy Kilmister, ki je nato leta 1975 ustanovil skupino Motörhead in kasneje postal Kralj rokenrola.

Za Segallov opus velja, da je njegova glasba pod vplivom tudi drugih skupin, kot so Grateful Dead, The Byrds, The Beatles, a tudi kantavtorjev, kot sta Neil Young in nepozabni leader Pink Floydov Syd Barrett.

Ty Segall je v petnajstletni glasbeni karieri izdal kar štirinajst ploščkov, zadnjega Hello, Hi pred dvema tednoma. Novi album sestavlja deset skladb, traja pa malo več kot pol ure. Plošča je v glavnem akustična, pa čeprav se tu pa tam pojavljajo tudi električne kitare s fuzz efekti kot v komadih Looking At You in Hello, Hi. Večkrat lahko prisluhnemo triglasnemu petju, tako že v prvi Good Morning. Naslednja Cement spominja na kanadskega kantavtorja Neila Younga, Saturday Pt.2 pa je dober glasbeni miks, nekje med skupino Black Rebel Motorcycle Club in Sydom Barrettom. Hello, Hi je res posebna, včasih melanholična plošča, pravi skok v akustično psihedelijo iz 60. in 70.

Hello, Hi

Ty Segall

Akustični kantavtorski rok

Drag City, 2022